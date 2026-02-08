Allt i Allo sökes till Teater Scarlet

Eventligan Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-02-08


Kul extrajobb!
Som allt i allo på Teater Scarlet jobbar du med både dukning, disk och så hjälper du till att sköta ljud under föreställningen.
Det är ett spännande jobb med ett trevligt teaterteam där vi alla jobbar nära varandra för att skapa en så bra upplevelse som möjligt för våra teaterbesökare.
Det är viktigt med högt tempo i kroppen speciellt under dukningen innan föreställningen.
Arbetstiderna ligger på fredagar och lördagar mellan 16:00 och ca 01:00. Du jobbar varannan helg och är ledig varannan helg. Viktigt att du kan jobba varannan helg i alla fall fram till slutet av April då vi tar sommaruppehåll.
Lön: 160 kr i timmen ink semesterersättning. Personalmat serveras under arbetspasset och det dras inte från lönen.
Du får titta på 2 timmar teater varje kväll!
Sista timmen är du själv och har ansvar för att låsa lokalen.
Vi håller till i centrala Göteborg på Vasagatan 24.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@eventligan.se

Arbetsgivare
Eventligan Sverige AB (org.nr 556840-8321)
Vasagatan 24 (visa karta)
411 24  GÖTEBORG

Arbetsplats
Teater Scarlet

Jobbnummer
9729746

