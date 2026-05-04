Allt i allo / chaufför - extrapersonal till Bikeman Harley-Davidson
2026-05-04
Vill du arbeta med Harley-Davidson i en miljö där kvalitet, teknik och passion möter ett av världens mest ikoniska varumärken?
Bikeman Harley-Davidson söker nu en Allt i allo / chaufför - extrapersonal
Bikeman Harley-Davidson söker nu extrapersonal till vår huvudbutik i Mörarp strax utanför Helsingborg. Rollen passar dig som är praktiskt lagd, ansvarstagande och tycker om ett varierande arbete där du hjälper till där det behövs.
Som allt i allo/chaufför blir du en viktig del av den dagliga verksamheten. Du hjälper bland annat till med att hämta och lämna motorcyklar, tvätta och vårda fordon, utföra enklare praktiska uppgifter samt stötta butik, försäljning och verkstad vid behov.
Vi söker dig som trivs med ansvar, är noggrann och har lätt för att se vad som behöver göras. För oss är rätt inställning viktig. Du behöver vara pålitlig, serviceinriktad och kunna arbeta självständigt.
Hos Bikeman blir du en del av ett erfaret team med god stämning, hög yrkesstolthet och stort intresse för motorcyklar. Vi arbetar i en modern Harley-Davidson-anläggning med butik och verkstad strax utanför Helsingborg.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
Leverera och hämta motorcyklar
hjälpa till med enklare fordonsvård och förberedelse av fordon
stötta butik, försäljning och verkstad vid behov
hjälpa till med ordning, struktur och praktiska uppgifter i anläggningen
utföra transporter och ärenden
bidra till att motorcyklar, lokaler och kundytor ger ett professionellt intryck
Krav: B Körkort (mc körkort krävs inte)
Arbetet är varierande och passar dig som tycker om praktiska uppgifter, fordon och service.
Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@bikeman.se
.
Märk ansökan med "Extra personal".
Skriv gärna kort om:
vem du är
din körvana
tidigare erfarenhet av fordon, service, transport eller praktiskt arbete
varför du vill arbeta hos Bikeman Harley-Davidson
Vi tar endast emot ansökningar via mejl. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar, frågor eller spontanbesök i butik eller per telefon.
Vi går igenom ansökningar löpande och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Vill du bli en del av vårt team och arbeta med Harley-Davidson i en modern MC-miljö? Då ser vi fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: jobb@bikeman.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Allt i allo". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bikeman AB
(org.nr 556752-0647)
Kroppavägen 40 (visa karta
)
253 55 MÖRARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Joakim Karlsson jobb@bikeman.se Jobbnummer
9890572