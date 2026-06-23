Allsidig kollega till Dössberget Kök & Café
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2026-06-23
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Allsidig kollega till Dössberget Kök & Café
Vill du arbeta i en av Dalarnas vackraste restaurangmiljöer?
Vi söker dig som trivs med kök, servering, värdskap och gästkontakt. Hos oss blir du en nyckelperson i vår verksamhet och hjälper till där det behövs för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Hos oss får du varierande arbetsdagar där ingen dag är den andra lik. Du arbetar med allt från matlagning och servering till konferenser, arrangemang och ibland även i vår handelsbod Björsgården.
Om Dössberget
Dössberget Kök & Café ligger högt över Bjursås med en fantastisk utsikt över Dalarnas skogar och berg. Här lagar vi mat från grunden med fokus på lokala råvaror och genuina smakupplevelser.
Förutom lunch- och middagsservering arrangerar vi konferenser, catering, bröllop, minnesstunder, företagsevenemang och musikkvällar. Vi driver även Handelsboden Björsgården med hantverk, delikatesser och lokala produkter.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som vi kan kalla husfru eller husfar arbetar du med både kök, servering och värdskap. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat tillagning av luncher, matlådor och beställningsmenyer samt servering av mat och dryck till våra gäster. Du deltar i förberedelser inför service och bidrar till att verksamheten flyter smidigt genom ett nära samarbete med kollegor i kök och servering. Vid behov arbetar du även i Handelsboden Björsgården. En viktig del av rollen är att skapa en varm och välkomnande atmosfär för våra gäster, samtidigt som du säkerställer god hygien och livsmedelssäkerhet samt bidrar till ordning, kvalitet och trivsel.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av både matlagning och servering och som brinner för att ge gäster ett varmt och professionellt bemötande. Du är serviceinriktad, ansvarstagande och positiv, samtidigt som du trivs med varierande arbetsuppgifter och kan växla mellan olika roller under arbetsdagen. Eftersom tempot stundtals kan vara högt är det viktigt att du är flexibel, lösningsorienterad och behåller lugnet även när det är mycket att göra. Du talar svenska och gärna även engelska samt har B-körkort.
Vi erbjuder
• En unik arbetsplats med fantastisk utsikt
• Ett varierande och utvecklande arbete
• Ett engagerat och sammansvetsat team
• Möjlighet till arbete även i Handelsboden Björsgården
• Möjlighet till fortsatt anställning för rätt personSå ansöker du
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan till dossberget@outlook.com
och märk den "Ny kollega".
Frågor? Ring oss på 023-507 37.
Sista dag att ansöka är 22/7 2026.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: dossberget@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ny kollega". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bjursås Hembygdsförening
Proselins väg 8 (visa karta
)
790 21 BJURSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dössberget Kök & Café Kontakt
Driftsansvarig/ Kökschef
Anders Frodig dossberget@outlook.com 023-50737 Jobbnummer
9975920