Allround montör med god vana av materialet trä - Tantum AB

Tantum är ett familjeföretag som har sina rötter i fin gammal hantverkstradition. Snickeriet startade redan 1973. Numera utgör vår berömda Tantum-inredning merparten av produktionen och finns i vårdhem, skolor och andra krävande miljöer över hela Norden. En annan viktig del i verksamheten är kontraktstillverkning i stora och små serier till bilindustrin, båtindustrin och byggmaterielbranschen. Samtidigt som vi har hantverket i generna använder vi oss idag av den absolut senaste tekniken, med robotbestyckade CNC-maskiner och pressar för precisionslimning av skåpsstommar. I produktionsanläggningen tillverkas och monteras bland annat köksinredning för offentliga miljöer samt legotillverkning för bland annat bil- och båtindustrin. På Tantum AB är vi idag 28 anställda. Läs mer om oss på www.tantum.se
Tantum AB i Malmö behöver i början av 2026 utöka sin produktion med ytterligare en ny kollega, en självgående och allround montör med god vana av materialet trä.Publiceringsdatum2025-12-27Dina arbetsuppgifter
Du kommer självständigt att utföra snickeri- och monteringsarbeten inom produktionen utifrån angivet ritningsmaterial med hjälp av bland annat bordsfräs, hyvel och justersåg. Vi tror att Du som person gillar ett arbete med variation och ständiga utmaningar.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett omväxlande arbete inom ett stabilt och framgångsrikt växande företag. För rätt person kommer det att finnas goda utvecklingsmöjligheter internt hos vår kund.
För att du ska passa in krävs följande:
• Erfarenhet eller utbildning som montör, snickeriarbetare inom träproduktion/industri.
• God maskinvana från träindustri/snickeri
• Goda kunskaper inom ritningsläsning
• God verktygsvana (skruvning, sågning/kapning, fräsning, borrning m.m.)
• Kunna arbeta självständigt men även i team
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
• Datavana
Meriterande är:
• CNC utbildning/vana
• Truckkort
OBS! Vi söker inte byggnadssnickare med yrkesbevis.
Din personlighet
Du är ansvarstagande och driven med framåtanda. Ordningsam och noggrann för att säkerställa kvaliteten på slutprodukten samt logiskt tänkande. Du har bra social kompetens då det är viktigt att man kan passa in i gruppen och samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid ditt intresse och inställning.
Arbetsort & arbetstider
Arbetet sker på Tantums anläggning i Malmö. Arbetstiderna är måndagar-torsdagar (kl. 06:30-16:05) samt fredagar (kl.06:30-12:30). Kollektivavtal GS.
Tillträde sker under februari 2026.
Detta är en så kallad hyrrekrytering där vår kund samarbetar med oss på Ny Kollega. Efter avslutad uthyrningsperiod (brukar vara cirka 6 månader) anställs personen vi söker efter av vårt kundföretag.
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733670660. Sista ansökningsdag är den 18 januari men ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi på Ny Kollega har som mission att utveckla människor och företag genom långsiktiga och seriösa relationer med våra kunder, kandidater och medarbetare. Vi utvecklar människor och företag inom hela Skandinavien. Sedan 2006 har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet och kompetens inom rekrytering och personaluthyrning. Vi har specialiserat oss på att hitta nya kollegor åt våra kunder inom främst ledning, sälj, teknik och specialistnivå. Vi är medlem i Kompetensföretagen och sedan oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Läs mer om oss på nykollega.se eller följ oss på LinkedIn och Facebook. Ersättning
