Allround byggnadsarbetare & svetsare sökes - Bålsta
Shark Bemanning AB / Svetsarjobb / Håbo Visa alla svetsarjobb i Håbo
2026-01-14
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shark Bemanning AB i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu personer till ett företag i Bålsta som arbetar med service, speciallösningar och kundanpassade uppdrag. Eftersom vi arbetar i team söker vi dig som är allround, lösningsorienterad och har förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter.
Arbetet präglas av samarbete och flexibilitet, där vi gemensamt löser uppgifter utifrån kundens behov. Vad detta innebär i praktiken går vi gärna igenom mer detaljerat vid ett personligt möte.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som byggnadsarbetare och/eller svetsare
Är praktiskt lagd, flexibel och ansvarstagande
Trivs i ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god förståelse för säkerhet och kvalitet
Tester som kan förekomma:
Svetsprov MMA (visuell kontroll)
Svetsprov MIG/MAG (visuell kontroll)
Ritningsläsning
Kunskap i verkstadsmaskiner
Förståelse för tillverkning
Planering & riskbedömning
Kunskap inom montage
Meriterande utbildningar & behörigheter:
Svetslicenser
Heta Arbeten
5817 Visuell kontroll
Truckkort
Liftutbildning (mobila arbetsplattformar)
Fallskydd
Säkra lyft / säker lastkoppling
HLR
BAS P & U
Ställningskort
Arbete på väg
Traversutbildning
Arbetsmiljöutbildning
B-körkort
AutoCAD (ritningsprogram)
Vi erbjuder:
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Ett litet, sammansvetsat team med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen
Trygga och seriösa arbetsförhållanden
Omfattning: Heltid
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan så tar vi det vidare - vi berättar gärna mer om rollen och företaget vid ett möte.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7050190-1788793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Kyrkogatan 16 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9683771