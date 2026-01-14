Allround byggnadsarbetare & svetsare sökes - Bålsta

Shark Bemanning AB / Svetsarjobb / Håbo
2026-01-14


Vi söker nu personer till ett företag i Bålsta som arbetar med service, speciallösningar och kundanpassade uppdrag. Eftersom vi arbetar i team söker vi dig som är allround, lösningsorienterad och har förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter.
Arbetet präglas av samarbete och flexibilitet, där vi gemensamt löser uppgifter utifrån kundens behov. Vad detta innebär i praktiken går vi gärna igenom mer detaljerat vid ett personligt möte.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet som byggnadsarbetare och/eller svetsare

Är praktiskt lagd, flexibel och ansvarstagande

Trivs i ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt

Kan arbeta både självständigt och i team

Har god förståelse för säkerhet och kvalitet

Tester som kan förekomma:

Svetsprov MMA (visuell kontroll)

Svetsprov MIG/MAG (visuell kontroll)

Ritningsläsning

Kunskap i verkstadsmaskiner

Förståelse för tillverkning

Planering & riskbedömning

Kunskap inom montage

Meriterande utbildningar & behörigheter:

Svetslicenser

Heta Arbeten

5817 Visuell kontroll

Truckkort

Liftutbildning (mobila arbetsplattformar)

Fallskydd

Säkra lyft / säker lastkoppling

HLR

BAS P & U

Ställningskort

Arbete på väg

Traversutbildning

Arbetsmiljöutbildning

B-körkort

AutoCAD (ritningsprogram)

Vi erbjuder:

Varierande och utvecklande arbetsuppgifter

Ett litet, sammansvetsat team med korta beslutsvägar

Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen

Trygga och seriösa arbetsförhållanden

Omfattning: Heltid
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan så tar vi det vidare - vi berättar gärna mer om rollen och företaget vid ett möte.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7050190-1788793".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Kyrkogatan 16 (visa karta)
745 31  ENKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
9683771

