AllOffice Nordic AB söker en fältsäljare till Gävle!
Alloffice Nordic AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2025-11-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alloffice Nordic AB i Gävle
, Uppsala
, Hudiksvall
, Västerås
, Ljusdal
eller i hela Sverige
AllOffice Nordic AB söker en fältsäljare till Gävle!
AllOffice är ett positivt, nytänkande och innovativt företag. Med butiker från Luleå i norr till Trelleborg i söder är vi en av Sveriges ledande leverantörer i branschen, med e-handel, kundsupport och branschens största säljkår. Vi erbjuder service samt ett heltäckande sortiment av kontorsmaterial, städ & hygien, möbler, ergonomi, kök & servering, emballage, tryck & profil samt smarta lösningar inom dokumenthantering.
AllOffice är ett härligt team på drygt 330 medarbetare där vår kultur bygger på våra värderingar, Prestigelösa, Engagerade, Affärsmässiga och Kundnära.
Vi värdesätter våra kundrelationer med att ge högst tillgänglighet i branschen och med kundanpassade erbjudanden. Vårt motto är att underlätta vardagen för våra kunder och tillsammans arbeta för en ökad hållbarhet.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som fältsäljare kommer du att fokusera på att identifiera och bygga långsiktiga relationer med nya kunder. Du ska även utveckla och förstärka relationerna med befintliga kunder i din tilldelade kundstock. Företaget lägger stor vikt på att skapa goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
Du kommer arbeta med hela vår produktportfölj och du ansvarar för hela säljprocessen. Du bokar möten, tar fram och presenterar kundanpassade lösningar. Till din hjälp har du företagets olika stödfunktioner som t ex vår Säljsupportavdelning och CRM-system.
Som fältsäljare arbetar du mot ditt individuella säljmål.
Du utgår från vår butik i Gävle och ditt distrikt kommer vara Gävle med omnejd.
Önskade kvalifikationer och personliga egenskaper
Du är en öppen, positiv och målinriktad person som trivs med att arbeta i högt tempo och ha många bollar i luften. Du har hög social kompetens vilket innebär att du har lätt för att skapa kontakt med människor. Arbetet innebär att du till största delen planerar din arbetstid själv, så det krävs att du är självgående och disciplinerad. Du arbetar individuellt men inser och förstår vikten av att tillhöra ett större team och vara en sann lagspelare.
För att passa in i rollen krävs att du har en stark servicekänsla och ett genuint intresse för försäljning med nöjda kunder.
Erfarenheter och kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning erfordras för tjänsten.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Goda kunskaper i Officepaketet är meriterande.
Körkort B är ett krav.
Kontaktperson är Fredrik Widén, Regional Försäljningschef, tel. 070 - 381 34 43
Sista ansökningsdag är 2025-12-23
Ansökningshandlingar med CV skickas via mail till ansokningar@alloffice.se
Märk din ansökan med "Fältsäljare Gävle"
Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: ansokningar@alloffice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fältsäljare Gävle". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AllOffice Nordic AB
(org.nr 556185-9629)
Sörby Urfjäll, Utmarksvägen 37 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9589178