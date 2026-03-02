AllOffice Nordic AB i Uppsala söker nu medarbetare till Skåpservice.
Alloffice Nordic AB / Säljarjobb / Uppsala
2026-03-02
AllOffice är ett positivt, nytänkande och innovativt företag. Med butiker från Luleå i norr till Trelleborg i söder är vi en av Sveriges ledande leverantörer i branschen, med e-handel, kundsupport och branschens största säljkår. Vi erbjuder service samt ett heltäckande sortiment av kontorsmaterial, städ & hygien, möbler, ergonomi, kök & servering, emballage, tryck & profil samt smarta lösningar inom dokumenthantering.
AllOffice är ett härligt team på drygt 330 medarbetare där vår kultur bygger på våra värderingar, Prestigelösa, Engagerade, Affärsmässiga och Kundnära.
Vi värdesätter våra kundrelationer med att ge högst tillgänglighet i branschen och med kundanpassade erbjudanden. Vårt motto är att underlätta vardagen för våra kunder och tillsammans arbeta för en ökad hållbarhet.
Om rollen
I denna roll hos AllOffice är du en ambassadör för hela företaget. Du arbetar i ett tight team där lagarbetet är grunden till våra framgångar. Tjänstens omfattning är på 100% och du utgår från vår butik på Stålgatan 10 i Uppsala. I jobbet kommer du ha daglig kontakt med kunder genom besök, telefon och mail. I rollen ingår att gå igenom sortiment och kvantitet hos slutkund samt att tillse att hyllor och produkter är uppmärkta enligt kundens önskemål. Vid behov ska även beställningar göras samt levereras till av kund angiven plats.
Du ska även kunna gå in och stötta allt annat inom Försäljning förekommande arbete.
Din roll är varierande och utvecklande utifrån den täta kundkontakten och samarbetet med kollegorna inom AllOffice. Befattningen kan komma att innebära tunga lyft. Du rapporterar till butikschefen.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande jobb och som gillar kontakten med människor. Vi sätter stort värde på socialt bemötande och att du är serviceinriktad och har en bra förmåga att ta egna initiativ. Vi ser gärna att du är positiv, framåt, stresstålig, flexibel samt tycker om ordning och reda. Du ser det som en självklarhet att sätta kunden i centrum. B-körkort krävs.
Arbetstid
Butikens öppettider: Vardagar 8 - 17, Helger stängt. Butiken är placerad på Stålgatan 10 i Uppsala.
Kontaktperson är Regional Försäljningschef Jesper Dahl,
Tel:073-073 29 35
Sista ansökningsdag är 2026-03-31.
Ansökningshandlingar med CV skickas via mail till ansokningar@alloffice.se
Märk din ansökan med "Skåpservice Uppsala"
Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
E-post: ansokningar@alloffice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skåpservice Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AllOffice Nordic AB
(org.nr 556185-9629)
Stålgatan 10 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alloffice Nordic AB Jobbnummer
9770190