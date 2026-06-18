AllOffice Nordic AB Helsingborg söker Butiksmedarbetare med utökat ansvar
Alloffice Nordic AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-06-18
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AllOffice är ett positivt, nytänkande och innovativt företag. Med butiker från Luleå i norr till Trelleborg i söder är vi en av Sveriges ledande leverantörer i branschen, med e-handel, kundsupport och branschens största säljkår. Vi erbjuder service samt ett heltäckande sortiment av kontorsmaterial, städ & hygien, möbler, ergonomi, kök & servering, emballage, tryck & profil samt smarta lösningar inom dokumenthantering.
AllOffice är ett härligt team på drygt 300 medarbetare där vår kultur bygger på våra värderingar, Prestigelösa, Engagerade, Affärsmässiga och Kundnära.
Vi värdesätter våra kundrelationer med att ge högst tillgänglighet i branschen och med kundanpassade erbjudanden. Vårt motto är att underlätta vardagen för våra kunder och tillsammans arbeta för en ökad hållbarhet.
Om rollen
I denna roll hos AllOffice är du en viktig ambassadör för hela företaget. Du arbetar i ett sammansvetsat team där samarbete och engagemang är en självklar del av vardagen och grunden för våra framgångar. Tjänsten är på heltid och du är placerad i vår butik i Helsingborg. En stor del av din arbetstid tillbringas i butiken där du möter våra kunder och bidrar till en positiv och professionell kundupplevelse. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för att butiken är säljande, välorganiserad och inspirerande.
Tjänsten är en kombinerad roll där du, utöver det dagliga butiksarbetet, har ett särskilt ansvar för vårt sortiment inom arbetskläder samt hantering av tryck och profilering. Det innebär att du arbetar nära kunder för att ta fram lösningar anpassade efter deras behov och säkerställer att leveransen håller hög kvalitet. Rollen är varierande och utvecklande med stor kundkontakt och nära samarbete med kollegor inom AllOffice. Du rapporterar till butikschefen. Svenska i tal och skrift är ett krav.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete och som trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du har ett genuint intresse för service och är duktig på att skapa förtroende i mötet med kunder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetskläder och är van att arbeta med profilering och tryck. Du har en god förståelse för kundernas behov och kan på ett självständigt sätt ta fram lösningar som håller hög kvalitet. Som person är du positiv, initiativtagande och flexibel. Du trivs i ett högt tempo och har ett strukturerat arbetssätt där ordning och reda är en självklarhet. Att sätta kunden i fokus är naturligt för dig i allt du gör.
Arbetstid
Tillträde enligt överenskommelse
Butikens öppettider: Vardagar 8 – 17, Helger stängt
Adressen är: Garnisonsgatan 48, Helsingborg
Kontaktperson är Mattias Ström, Mattias.Strom@alloffice.se
Sista ansökningsdag är 17 juli
Ansökningshandlingar med CV skickas via mail till ansokningar@alloffice.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: ansokningar@alloffice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksmedarbetare Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AllOffice Nordic AB
(org.nr 556185-9629), http://www.alloffice.se
Garnisonsgatan 48 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9969682