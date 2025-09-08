Allmäntandläkare till modern och varm klinik i Gällivare
2025-09-08
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nuola Dental AB i Gällivare
Nuola Dental öppnar i februari 2026, en ny privat tandvårdsklinik som kombinerar modern teknik med ett mänskligt, tillgängligt och kvalitetsinriktat arbetssätt.
Vi välkomnar ansökningar från allmäntandläkare.
Hos oss får du:
Utföra undersökningar, diagnostik och behandlingar inom ditt kompetensområde
Arbeta självständigt tillsammans med en tandsköterska och med stöd av ett engagerat team
Vara med och forma klinikens arbetssätt och utveckling från start
Bidra till ett trivsamt och professionellt arbetsklimatPubliceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Legitimation som tandläkare i Sverige, eller möjlighet att ansöka om och erhålla svensk legitimation
Minst 5 års klinisk erfarenhet inom allmäntandvård (kortare erfarenhet kan beaktas för rätt kandidat)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Engagemang för högkvalitativ tandvård och ett varmt patientbemötande
Förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor
Vi erbjuder:
Attraktiv och individuell lönesättning samt bonusprogram
Strukturerat karriärsystem med tydliga utvecklingsvägar
Bekväma och flexibla arbetstider (heltid, deltid eller tidsbegränsat)
Modern digital utrustning (CBCT, intraoralskanner, diodlaser, diagnocam m.m.)
En trivsam arbetsmiljö i nybyggda och moderna lokaler
Bostad kan erbjudas för rätt kandidat
Kollektivavtalsliknande villkor, vi erbjuder samma trygghet även om det i dagsläget saknas kollektivavtal för tandläkare inom privat sektor
Sex extra semesterdagar utöver ordinarie semester
Extra ledighet vid särskilda livshändelser, som bröllop, flytt, sorg, sjukdom hos närstående eller vid händelser som rör dina fyrbenta familjemedlemmar
Friskvårdsbidrag och kulturella förmåner (t.ex. biobiljetter varje månad)
Möjlighet till professionell utveckling och vidareutbildning
Intervjuer sker löpande, skicka din ansökan så snart som möjligt, helst före 30 september 2025.
Ansökan skickas till jobb@nuoladental.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
