Allmäntandläkare till modern och kvalitetsinriktad klinik i Gällivare
Arbetsgivare: Nuola Dental AB
Plats: Gällivare (Nuolajärviområdet)
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare (eller enligt överenskommelse)
Planerad start: Mitten av juni 2026Publiceringsdatum2026-03-01Om tjänsten
I mitten av juni 2026 öppnar Nuola Dental, en ny privat tandvårdsklinik i Gällivare.
Vi bygger verksamheten från grunden med tydligt fokus på kvalitet, struktur och modern digital tandvård. Vårt mål är att skapa en långsiktig arbetsmiljö där klinisk kvalitet, arbetsro och professionellt ansvar står i centrum.
I samband med uppstarten rekryterar vi två allmäntandläkare för att bygga ett stabilt och välfungerande team från start.Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du självständigt inom ditt kompetensområde med stöd av tandsköterska och i nära samarbete med teamet.
Arbetet innefattar bland annat:
• Undersökning, diagnostik och behandling inom allmäntandvård
• Långsiktig behandlingsplanering och patientansvar
• Samarbete med käkkirurg och specialist i protetik vid mer komplexa fall
• Medverkan i klinikens utvecklings- och kvalitetsarbeteKvalifikationer
• Svensk legitimation som tandläkare
• Klinisk erfarenhet inom allmäntandvård (erfarenhet är meriterande men inte avgörande för rätt kandidat)
• Strukturerad och kvalitetsmedveten i din yrkesroll
• Professionellt omdöme och god samarbetsförmåga
• Bekväm med digitala verktyg (erfarenhet av Muntra är meriterande)
Vi värdesätter ett respektfullt och professionellt bemötande gentemot både patienter och kollegor.
Vad erbjuder vi?
Hos Nuola Dental prioriterar vi kvalitet, arbetsro och en hållbar arbetsmiljö.
• 35-timmars/vecka: Heltid hos oss motsvarar 35 timmar per vecka, med bibehållen heltidslön
• Konkurrenskraftig fast lön med individuell lönesättning
• 31 semesterdagar (25 lagstadgade + 6 extra betalda lediga dagar per år)
• Extra betald ledighet vid särskilda livshändelser
• Strukturerad introduktion till klinikens arbetssätt och teknik (inklusive D-HLR och nödvändiga röntgenutbildningar)
• Kontinuerlig kompetensutveckling och nära samarbete med specialistkompetens
• Modern digital utrustning (Carestream 9600 CBCT, intraoralskanner, 3D-skrivare m.m.)
• Friskvårdsbidrag och hälsoförmåner
• Möjlighet till bostad
Vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart yrkesliv.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Vill du vara med och bygga en kvalitetsinriktad och långsiktig tandvårdsklinik i Gällivare?
Skicka din ansökan (CV och kort personligt brev) senast 30 april 2026 till jobb@nuoladental.com
.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Skicka CV och kort personligt brev via e-post.
