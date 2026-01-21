Allmäntandläkare till Folktandvården Örnen i Avesta
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Avesta ligger i södra Dalarna med goda tågförbindelser till bland annat Arlanda (1 timme), Stockholm (1,5 timme), Uppsala, Västerås och Gävle. Kommunen är aktiv och växande, med både större industrier och många mindre företag. Här finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter och idrotter, rik natur med Dalälven som passerar genom centrum samt ett levande kulturliv med bland annat den årliga utställningen Avesta Art.
Folktandvården Örnen är en modern skiftgångsklinik som arbetat i detta upplägg i över 13 år. Här finns 8 tandläkare, 4 tandhygienister, cirka 22 tandsköterskor samt administrativ personal. Vi arbetar helt digitalt med journalsystem (T4), röntgen och avtrycksscanner, och har även flyttbar lustgasutrustning. På kliniken utförs ett brett behandlingsutbud med kompetens inom bland annat piezokirurgi, implantatkirurgi, endodonti, barntandvård och protetik. Kliniken ligger centralt i Avesta med goda kommunikationer. Vid behov kan vi hjälpa till med bostad via kommunens fastighetsbolag.
Nu söker vi till vår klinik i Avesta en allmäntandläkare med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna, som tillsammans med oss vill arbeta för att göra vår vision verklig.
Som allmäntandläkare har du varierande arbetsuppgifter och möter patienter i alla åldersgrupper med alla typer av behandlingar. Hos oss får du ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och möjlighet till en rik fritid. För erfarna tandläkare ingår handledning av nyutexaminerade tandläkare och tandläkarstuderande som en del av arbetet.
Svensk tandläkarlegitimation
Du behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av journalsystem T4
Erfarenhet av barntandvård och sedering av både barn och vuxna
Du samarbetar väl med andra, kommunicerar lyhört och bemöter både patienter och kollegor på ett respektfullt sätt. Du har en god känsla för service och delaktighet, och gör patienten involverad i behandlingsalternativen. Du är strukturerad och kan prioritera effektivt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
