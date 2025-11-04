Allmäntandläkare med intresse för Aligners sökes till AuraDent
Kort om oss:
AuraDent Invisalign Center Liseberg, ett stenkast från Korsvägen i Göteborg. Som vårt namn lyder arbetar vi med stort fokus på tandreglering, och framförallt Invisalign. Vi har på kort tid blivit en ledande Invisalign-provider och erbjuder behandlingar med Comprehensive-systemet för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård och resultat. Vår klinik har välkomnar patienterna in i en avslappnande lounge med modern inredning, och har fem behandlingsrum. Vårt team i Göteborg består av tre allmäntandläkare, tre tandsköterskor och en receptionist.
Vi söker nu efter ytterligare en tandläkare att utöka vårt härliga team med. Bli en del av oss och häng med på ett roligt och utvecklande äventyr!
Vem söker vi och vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för ortodonti och aligners och som vill växa inom området. Det är meriterande om du själv är Invisalign-certifierad eller har arbetat mycket med andra aligner-system tidigare. Hos oss är kompetensutveckling en viktig del av vår verksamhet för alla teammedlemmar och vi ser därför att du är bekväm med att arbeta delegerat med dina teammedlemmar och involverar dem i det dagliga patientmötet. Även din kompetensutveckling står högt på vår lista och det finns möjlighet för kurser och certifieringar löpande. För oss är det viktigt att alla medarbetare får ta plats, får gehör för tankar och idéer och känner sig inkluderade. Patienternas upplevelse är A & O för oss och vi strävar alltid efter att ge patienterna den där extra omvårdnaden som de saknar hos andra tandvårdaktörer. Därför ser vi att du ska vara mycket serviceinriktad, ödmjuk och empatisk. Vi är en växande verksamhet i utvecklingsfas och det finns därför utrymme att påverka och vara delaktig i verksamhetens utveckling. Som tandläkare ser vi att du ska vara ansvarstagande, noggrann och trygg i din odontologiska roll.
Utöver ovan kompetens ser vi även att du:
• Har svensk tandläkarlegitimation
• Minst ett års erfarenhet
• Behärskar svenska och engelska såväl i tal som skrift
• Meriterande om du arbetat med estetisk tandvård tidigare
• Meriterande om du är Invisalign-certifierad/arbetat med aligners
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en heltidstjänst (100%). Vi arbetar löpande med urvalet, tillsättning enligt överenskommelse.
Känns vi rätt för dig?
Välkommen att skicka in din ansökan via formuläret nedan så hör vi av oss när vi gått igenom din ansökan! Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss job@auradent.se
Hälsningar
Teamet på AuraDent
