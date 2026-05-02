Allmäntandläkare, Allmäntandvården Norrlands Akademiska Tandvård, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Norrlands Akademiska Tandvård (NAT) är en basenhet där allmäntandvård, specialisttandvård, klinisk utbildning och forskning samlas i en gemensam struktur. Verksamheten bedrivs i nära samarbete mellan Folktandvården i Region Västerbotten och Institutionen för odontologi vid Umeå universitet.
Som basenhet präglas NAT av tydliga uppdrag, långsiktig kompetensförsörjning och ett aktivt arbete med verksamhetsintegrerade arbetssätt där vård, utbildning och utveckling är tätt sammanlänkade i vardagen. Här arbetar du i en akademisk miljö där samarbete, lärande och patientfokus går hand i hand.
Allmäntandvården NAT är navet i denna verksamhet - hjärtat där vård, utbildning och akademi möts i praktiken. Här bedrivs allmäntandvård för barn och vuxna samtidigt som verksamheten utgör en central lärandemiljö för tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningarna samt en naturlig samverkansyta mot specialisttandvården.
Allmäntandvården NAT är under uppbyggnad, vilket innebär att du får en unik möjlighet att vara med och forma arbetssätt, team och kultur från start. Verksamheten präglas av gemensam planering, tydliga uppdrag och ett uttalat fokus på hållbar kompetensförsörjning, kvalitet och lärande i vardagen.
Här arbetar du i en ovanlig och utvecklande miljö, där kliniskt arbete, samarbete över verksamhetsgränser och professionell utveckling är en naturlig del av uppdraget. Hos oss finns goda möjligheter till karriärvägar och kontinuerlig kompetensutveckling genom den nära kopplingen till specialisttandvård och akademi.
Vi söker nu tandläkare till Allmäntandvården NAT som vill bli en del av en ny och integrerad tandvårdsmiljö. Här kombineras kliniskt arbete inom allmäntandvård med samverkan, lärande och utveckling och du får möjlighet att vara med och forma verksamheten från start.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-02
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och ger våra patienter bra förutsättningar till en god munhälsa.
Du arbetar med patienter inom allmäntandvård för både barn och vuxna. Du är en viktig del av teamet och bidrar med din kompetens i både behandling, prevention och lärande.
I arbetsuppgifterna ingår kliniskt arbete inom allmäntandvård, samarbete med tandhygienister, tandsköterskor och övriga yrkesgrupper, medverkan i klinisk utbildning av studenter samt vissa administrativa uppgifter kopplade till uppdraget.
Vi använder datoriserad tidbokning och journalsystemet T4.Kvalifikationer
Du är legitimerad tandläkare med en god klinisk skicklighet och intresse för allmäntandvård och har minst 2 års erfarenhet från allmäntandvård. Du har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.
Du har ett pedagogiskt intresse och erfarenhet av handledning eller arbete i en utbildningsmiljö är meriterande, liksom erfarenhet från specialisttandvård.
Du har god kommunikativ förmåga, är strukturerad och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Kontakt
Prefekt
Pernilla Lif Hogersson pernilla.lif@umu.se Jobbnummer
9887370