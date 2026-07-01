Allmänspecialistläkare till Närvården Hemdal
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2026-07-01
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker en allmänspecialist då vår kollega går i pension till hösten. Vi är en vårdcentral i framkant vad gäller att våga satsa på nya arbetssätt för att anpassa vården och utveckla framtidens primärvård. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som allmänspecialistläkare kommer dina arbetsuppgifter främst fokuseras kring patientarbetet på vårdcentralen. Utifrån behov och ditt intresse kan även ansvar för särskilda boenden, minnesutredningar, seniormottagning, hemsjukvårdspatienter eller arbete på BVC vara aktuellt. I mötet med patienterna arbetar du både självständigt och i team med övriga professioner på vårdcentralen. Vårdcentralen har många utbildningsläkare och handledning ingår i arbetsuppgifterna. Förbättringsarbete ingår som en viktig del i arbetet för att anpassa vården till framtiden.
Nyfiken och vill veta mer?
Maila gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller kanske få en digital rundtur för att se våra lokaler, träffa några medarbetare och få en inblick i vårt arbete. Kontakta verksamhetschef Petra så löser vi det!
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna samt vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Verksamheten samlas under namnet Närvården Västmanland och tillsammans arbetar vi för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ primärvård i hela länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Hemdal är en väl inarbetad och relativt stor vårdcentral i Västerås, lokaliserad vid ingång 19 på sjukhusområdet. Vi ansvarar för drygt 13 200 listade patienter och vår enhet omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, rehabiliteringsenhet med fysioterapeuter och arbetsterapeut samt psykosocialt team med kurator, psykolog och sjuksköterska. Vårdcentralen satsar på att våga och kliver gärna in i nya sätt att tänka för att anpassa vården. Vi vill utvecklas och det finns stora möjligheter att vara med och påverka.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Hemdal och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor. Extra förmånligt är våra tjänstepensioner och möjligheten att löneväxla.
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Du som söker är specialist i allmänmedicin. För att lyckas i rollen har du arbetat som specialistläkare i några år och tidigare erfarenhet från Primärvården är högt meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och gärna erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Som person
är du en stabil och trygg person med hög integritet och omdöme,
är du utvecklingsbenägen och vågar som vi, tänka nytt och ser möjligheter i förändringar. Att underhålla din specialistkunskap är självklart för dig,
delar du gärna med dig av din kunskap till andra i teamet och samarbete är viktigt för dig,
är du tydlig och välformulerad i din kommunikation med såväl patienter, anhöriga som medarbetare och följer upp för att försäkra dig om att ditt budskap nått fram,
har du lätt för att anpassa och förhålla dig till nya omständigheter och du tar initiativ och ansvar i ditt arbete.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Viss jourtjänstgöring kan förekomma.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 juli 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamheschef
Petra Elmqvist Melin petra.elmqvist.melin@regionvastmanland.se +4621174762 Jobbnummer
9986220