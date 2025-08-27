Allmänspecialister till Örebro län
Vi söker
Är du en erfaren specialistläkare och söker du nya utmaningar och möjligheter på lång eller kort sikt som konsult eller på fast basis under 2025? Då är det dig vi letar efter!
Som en del av Medcura-familjen är vi här för att lyssna på dig och göra vårt bästa för att matcha dig med uppdrag som passar just dig.
Vi vill höra från dig! Berätta för oss om dina förväntningar och önskemål om var och inom vad du vill arbeta. Vi är här för göra vårt bästa för att skapa en arbetsvardag som är både givande och meningsfull för dig. Hos Medcura är din arbetsglädje och trivsel av högsta prioritet.
Vad erbjuder Medcura?
Välkommen till Medcura - där dina möjligheter inom vårdsektorn är gränslösa. Vi erbjuder dig en värld av valmöjligheter, från privata kliniker till offentliga vårdinrättningar, där du kan utforska ett rikt utbud av uppdrag. Oavsett om du föredrar kortare pass eller söker längre engagemang, skräddarsyr vi din arbetsupplevelse för att matcha dina ambitioner och kompetenser perfekt.
Om Medcura
Sedan starten 2009 har Medcura vuxit till att bli ett av de ledande bemanningsföretagen inom vårdsektorn, känt för vår höga standard och engagemang för kvalitet. Vårt uppdrag är att erbjuda flexibla och tillförlitliga bemanningslösningar, från att tillhandahålla enstaka vikarier till att bemanna hela avdelningar och specialistteam. Vi är stolta över att kunna hjälpa både privata och offentliga vårdkunder, skolor och statliga myndigheter, med vårt breda utbud av professionell vårdpersonal.
Hos Medcura är vi på jakt efter dedikerade individer som trivs med att arbeta självständigt och känner sig trygga i sina yrkesroller. Vi värderar glädje, positivitet och flexibilitet högt, eftersom vi tror att dessa egenskaper är grundläggande för att skapa en givande arbetsmiljö. Om du är någon som naturligt närmar dig utmaningar med ett lösningsorienterat mindset och alltid strävar efter att ge exceptionell service, då är du precis den vi letar efter.
Tillsättning
Ta steget in i en värld där din karriär kan blomstra och där du gör en verklig skillnad varje dag. Vi ser fram emot att välkomna dig till Medcura, där din framtida framgång är vår passion. Din ansökan väntar - låt oss tillsammans skapa en ljusare framtid inom vårdsektorn. Ersättning
