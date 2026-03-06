Allmänspecialister till Hälsocentralen i Hammarstrand
2026-03-06
Vill du ha en tjänst där du har stor möjlighet till kompetensutveckling? Vi erbjuder 25 dagar per år till kurser, konferenser och auskultation utifrån ett personligt upplägg som du är med och påverkar. Vi kan erbjuda denna möjlighet utifrån våra ambitioner om att kunna bedriva vård av högsta kvalité även i glesbygd.
Hammarstrands hälsocentral är en välfungerande hälsocentral som har en stabil fast personalgrupp. Vi arbetar med en stark laganda. I vårt team ingår bland annat medicinska sekreterare, läkare, distriktssjuksköterskor, undersköterskor, barnmorska, psykolog, kurator, rehabkoordinator, och fysioterapeuter.
Vi har ett nära arbete med ambulanspersonal då vi har en ambulans stationerad i huset, är det riktigt bråttom sker transporten med helikopter till Östersunds sjukhus. Det som skiljer Hammarstrands hälsocentral från vårdcentralerna i staden är att vi får hantera allt, de personer som normalt skulle ha sökt till akuten om de bodde i en stad kommer till oss. Detta gör arbetet väldigt varierat, det är en bra mix av vanligt traditionellt vårdcentralsarbete och ärenden av mer akut karaktär.
Vi bemannar även en filial i Bispgården några dagar varje vecka. Dessutom har vi ett nära samarbete med Stuguns hälsocentral. Där finns det fast personal med två läkare, två distriktssköterskor och en undersköterska. Övriga kompetenser lånas från Hammarstrands hälsocentral.
Personalen på Hammarstrands hälsocentral är aktiva i nära vård omställningen och i minst tre år till finns goda finansiella möjligheter att prova nya arbetssätt och fortsätta ställa om till framtidens krav och utmaningar. Vi har ett gott samarbete med kommunen det gör arbetet lätt och roligt.
Om du är rätt person erbjuder vi en förmånlig anställning, vi kan erbjuda:
• Under dina första tre år erbjuder vi kompetensutveckling med 25 dagar per år i en individuell plan som du lägger tillsammans med enhetschefen (dagarna räknas utifrån tjänstgöringsgrad, 25 dagar motsvarar heltid).
• Begränsad patientgrupp på max 1250 listade personer.
• Flexibel anställning som du ev. kan kombinera med något annat.
• Visst arbete på distans (om det önskas).
• Kompetent, stabil och mogen arbetsgrupp.
• Variation i arbetet, men även möjlighet att nischa dig inom det specialområde som du brinner för.
• Lönetillägg för glesbygdstjänstgöring.
• Möjlighet att ha viss resependling till arbetet på arbetstid.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att förebygga ohälsa, vårda och behandla patienter på en allmän mottagning i den Jämtländska glesbygden. Du kommer att teamarbeta med kollegor samt att vara med och utveckla effektiva arbetssätt. Vidare kommer du att ansvara för ett särskilt boende och BVC. Viss jour kan ingå i tjänstgöringen.Kvalifikationer
Svensk läkarlegitimation, gärna specialist inom allmänmedicin. Erfarenhet av glesbygdsmedicin är meriterande. Vidare är det meriterande med körkort, men inget krav.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
