Allmänspecialister sökes till bemanningsuppdrag i Sverige
Clara Care Partner AB / Läkarjobb / Jönköping Visa alla läkarjobb i Jönköping
2026-06-24
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Vi söker nu flera allmänspecialister till spännande uppdrag till hösten. Vi har uppdrag både hos privata vårdgivare och hos regionerna.
Vi söker läkare i hela landet, dvs allt från södra Sverige till norra.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral med både planerade mottagningsbesök samt akuta besök.
Det kan förekomma ronder på SÄBO och hemsjukvård någon gång beroende på uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom Allmänmedicin och har minst 2 års yrkeserfarenhet. Rollen som bemanningsläkare hos oss passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Period
Omgående och framåt
Schema: Mån-Fre 8-17Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: info@claracare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clara Care Partner AB
(org.nr 559425-8567)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Clara Care Kontakt
CLARA CARE info@claracare.se 08-800612 Jobbnummer
9976897