Allmänspecialist till Väddö vårdcentral | Tiohundra

2026-03-20
Välkommen till vårt glada gäng! Hos oss erbjuds du ett patientnära och självständigt arbete som präglas av nära samverkan med kollegor.
Nu söker vi en specialistläkare som vill vara med och utveckla framtidens primärvård. Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Hos oss får du en bred och omväxlande klinisk vardag där du bedömer, utreder och behandlar patienter i alla åldrar. Du arbetar med både akuta och planerade besök och är en viktig del av vårt hälsofrämjande teamarbete.
Som glesbygdsvårdcentral möter vi en ovanligt varierad patientgrupp, vilket ger dig möjlighet att arbeta med allt från kroniska sjukdomar och multisjuka äldre till akuta och mer ovanliga fall. Här får du använda hela din kliniska kompetens - och utvecklas varje dag.
För dig som lockas av glesbygdsmedicin men tvekat på grund av pendling eller familjeliv erbjuder vi det bästa av två världar: spännande och betydelsefullt kliniskt arbete kombinerat med flexibilitet som gör att arbets- och privatliv går att förena. Arbetstider är helgfria vardagar mellan 08-17 och här erbjuds du både arbete på plats med möjligheten att arbeta digitalt hemifrån.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanligt mottagningsarbete vilket inkluderar årsbesök, utredningar, akutbesök och mindre kirurgiska ingrepp
Hembesök, mottagningsbesök samt digitala vårdmöten
Rondarbete arbete med sjuksköterska
Fortlöpande kvalitetsarbete både på den egna enheten samt gemensamt inom primärvården i Tiohundra
Om vårt erbjudande:
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Schemalagd intern fortbildning och extern fortbildning. Vi har flexibla lösningar vid pendling, individuell lönesättning.
Vi erbjuder friskvårds bidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad specialist i allmänmedicin
Gjort din ST-utbildning i Sverige
Goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift
Erfarenhet från primärvården
Att ha en helhetssyn, att se människan och hela vården är en egenskap vi värdesätter högt. Vi ser att du som söker är trygg i din roll och kan fatta självständiga beslut samtidigt som ett nära samarbete kollegialt är självklart för dig. Som person är du hjälpsam och serviceinriktad till både patienter och dina kollegor. Du ser positivt på nytänkande och drivs av kvalitetsutveckling.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Vi söker dig som vill utvecklas och bidra till framtidens primärvård. På Väddö vårdcentral arbetar vi tillsammans och tar tillvara på varandras kompetenser. Det medför att vi på ett bra sätt kan möta patientens behov och få ett helhetsperspektiv i behandlingen.
Väddö vårdcentral, beläget i vackra Roslagen, har den mindre vårdcentralens fördelar såsom närhet till patienterna, stark teamkänsla och korta beslutsvägar. Trots vår litenhet har vi fler sköterskeledda specialistmottagningar så som diabetes-, astma/KOL-, hjärtsvikts-, hypertoni- och äldre mottagning. Vi har ett team för psykisk hälsa. Vårdcentralen har cirka 3000 listade patienter.
Väddö Vårdcentral ligger i Älmsta, i skärgården, ca 30 km norr om Norrtälje. Till Älmsta finns det goda bussförbindelser från bland annat Norrtälje.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Kontakt
Therese Gulbrandsen 08-12328328 Jobbnummer
9809724