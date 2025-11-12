Allmänspecialist till uppdrag i Sundsvall
2025-11-12
Vi har otroligt engagerade läkare ute på uppdrag över hela Sverige och söker nu fler som vill bli en del av oss och som vill vara redo för kommande uppdrag.
Just nu söker vi allmänspecialist till Sundsvall under våren 2026 med start i vecka 6.
• CV
• Yrkeslegitimation
• Två chefsreferenser från dem två senaste jobben
Vi erbjuder
Vi erbjuder flexibilitet, konkurrenskraftiga villkor och en personlig kontakt genom hela processen.
Vill du exempelvis ha hjälp att sätta ihop ett CV som verkligen sticker ut? Våra konsultchefer finns här för dig - de hjälper dig gärna att skapa en ansökan som fångar uppdragsgivarens intresse och lyfter fram din kompetens. Vi tror på personlig service och ser till att du alltid får det stöd du behöver på vägen.
Lär känna oss
Pelmatic är ditt familjära bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården i Sverige. Vi är familjeföretaget med den långa erfarenheten, vi har funnits i bemanningsbranschen sedan 2002 och har uppdrag för dig inom kommuner, regioner och privata aktörer.
Välkommen hem till oss
Medan du tar hand om vården, tar vi hand om dig. Även om du är långt hemifrån på ett uppdrag får vi dig att känna dig betydelsefull och trygg. Det är hos oss du tar av dig skorna och känner dig som en del i det familjära företaget.
Gå in via länken nedan och skicka in en intresseanmälan så berättar vi mer om våra spännande möjligheter. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig in i vår gemenskap!https://www.pelmatic.se/info@pelmatic.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@pelmatic.se
