Allmänspecialist till sommaruppdrag Lön upp till 130 000 kr/mån
Allmänspecialist till vårdcentral i Nacka - sommaruppdrag v.27-33
Vi söker en erfaren allmänspecialist/allmänläkare till ett sommaruppdrag på en väletablerad vårdcentral i Nacka. Uppdraget passar dig som trivs med brett mottagningsarbete, dagtid måndag-fredag och vill ha en sammanhållen period under sommaren.
Uppdraget
Period: 29 juni - 16 augusti 2026 (v.27-33)
Omfattning: Heltid, mottagning
Arbetstider: Mån-fre kl. 08.00-17.00, 1 timmes lunch
Ort: Nacka (Sicklaområdet)
Journalsystem: TakeCare
Ersättning: Fri prissättning, uppdrag tillsätts löpande
Arbetet består av sedvanligt mottagningsarbete på vårdcentral med planerade och akuta patientbesök, samt vid behov enstaka timmar hemsjukvård per vecka.
Vi söker dig som
Är specialist i allmänmedicin (allmänspecialist/allmänläkare)
Har aktuell erfarenhet från svensk primärvård
Är trygg i självständigt mottagningsarbete och medicinska bedömningar
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Nacka Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9808662