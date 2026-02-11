Allmänspecialist till Privat VC i Skåne

Tribonum Vårdbemanning AB / Läkarjobb / Stockholm
2026-02-11


Är du redo att ta dig an ett stimulerande uppdrag på en vårdcentral i Blekinge?
Vi letar efter en kvalificerad primärvårdsläkare som vill kliva in i konsultrollen. Uppdraget startar omgående och löper tillsvidare. Kan du inte hela perioden men delar av den går det bra också. Om du har gedigen erfarenhet inom allmänmedicin och lockas av nya möjligheter, kan du vara den vi söker!

2026-02-11

Vi behöver en engagerad och kvalificerad allmänspecialist till en vårdcentral till Blekinge. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter för en distriktsläkare på vårdcentral. Tribonum samarbetar med en aktör som värdesätter hög kvalitet och individanpassad vård - här får du chansen att bidra med din expertis och göra skillnad.
Krav och Kvalifikationer:
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin.
Deltid eller heltid, vad som passar dig bäst
Förmåga att bygga trygga och positiva relationer med patienter.
Flexibilitet och ett lyhört förhållningssätt till patienternas unika behov.

Fördelar med Tjänsten:
Ett meningsfullt uppdrag i en privat vårdmiljö med fokus på personlig service.
Ett längre åtagande med möjlighet till förlängning.
Stöd från en dedikerad konsultchef som följer dig genom hela processen.

Skicka in din ansökan redan idag så berättar vi mer om detta spännande uppdrag och hur du kan bli en del av team Tribonum!

Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Tribonum Vårdbemanning AB (org.nr 559070-2550)

Tribonum AB

Erik Widengren
erik@tribonum.se

9737114

