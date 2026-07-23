Allmänspecialist till privat vårdcentral i Stockholm
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2026-07-23
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Allmänspecialist till privat vårdcentral Stockholm
Vi söker 1–2 allmänspecialister för längre uppdrag, start snarast och pågående till årsskiftet.
Om uppdraget
Uppdraget avser sedvanligt primärvårdsarbete med både planerade och oplanerade besök. Vårdcentralen arbetar med två flöden: dels ett otriagerat flöde där patienter själva bokar in sig dagligen för en första konsultation, dels bokade tider som ofta utgörs av återbesök från det otriagerade flödet samt årskontroller. Du bör därför kunna hantera snabba flöden med 3–4 patienter i timmen för en första bedömning. Öppenhet för hemsjukvård vid behov är önskvärt, liksom vana att arbeta i team.
Journalsystem
Take Care samt KRY Pro (för kalender och patientkontakt).
Vi söker dig som
Är van vid hantering av teknisk utrustning och datorer, trivs i team och kan hantera högt tempo med snabba patientflöden.
Omfattning
100 %. Två konsulter söks. Förlängning möjlig.
Period
2026-08-31 till 2026-12-31, Stockholm.
Sista svarsdatum
2026-08-09.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@selectarecruitment.se
E-post: info@selectarecruitment.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Allmänspecialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
100 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
10010123