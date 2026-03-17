Allmänspecialist till Ockelbo Din hälsocentral
2026-03-17
Till oss på Ockelbo Din hälsocentral välkomnar vi hela befolkningen. Vi är en del av det nystartade bolaget Region Gävleborg Din hälsocentral AB. Med cirka 5 200 listade patienter bedriver vi primärvård med mottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi samt hembesök. Under samma tak finns även äldreboende, hemsjukvård samt familjecentral. Tågstationen ligger endast cirka 10 minuter från hälsocentralen, vilket möjliggör enkel pendling.
Vi är närmare 25 medarbetare med bred kompetens. Nu söker vi två nya kollegor som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet.
Välkommen till oss på Ockelbo Din hälsocentral!
Som allmänspecialist hos oss arbetar du i nära samarbete med andra yrkesprofessioner på hälsocentralen. Vi är en stabil och erfaren personalgrupp som tillsammans arbetar för vårt gemensamma uppdrag att stödja, behandla och vägleda människor till bättre hälsa. Du kommer också att bidra till verksamhetsutveckling och aktivt delta i arbetet med att skapa en god och tillgänglig vård för våra patienter.
Som allmänspecialist hos oss kommer du bland annat att
• utföra mottagningsarbete med akuta besök, nybesök och återbesök
• arbeta med kommunens särskilda boenden för äldre (SÄBO), hemsjukvård (HSV) och barnavårdscentral (BVC)
• handleda läkare under utbildning
• delta i jour och beredskap
• vara ansvarig läkare i vårt demensteam, där du arbetar tillsammans med arbetsterapeut och distriktssköterska.
Hos oss får du
• cirka 1100 listade patienter per läkare
• en trygg, positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus
• möjlighet att vara med och påverka samt vidareutveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för primärvård och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och patienter. Med hög flexibilitet kan du anpassa dig efter patienters behov och förändrade situationer, samtidigt som du tar initiativ för att driva förbättringar och utveckling inom verksamheten.
I rollen som allmänspecialist ska du inneha
• svensk läkarlegitimation
• specialistutbildning inom allmänmedicin.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/906".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Kontakt
Elin Ahtinen, vårdenhetschef elin.ahtinen@regiongavleborg.se 026-27 81 15
