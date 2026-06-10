Allmänspecialist till Norrtälje södra vårdcentral | Tiohundra
TioHundra AB / Läkarjobb / Norrtälje Visa alla läkarjobb i Norrtälje
2026-06-10
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Vi söker nu en driven, engagerad och nytänkande allmänspecialist för att stärka vårt team på Norrtälje södra vårdcentral. Om du är intresserad av att göra en verklig skillnad och forma framtiden vård i en trivsam och utvecklande miljö, är detta rätt plats för dig!Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Här värdesätter vi bred kompetens och självständighet och vi strävar efter att erbjuda god fortbildning och hög medicinsk kvalitet. Som allmänspecialist hos oss kommer du att träffa patienter i alla åldrar, både akuta och planerade besök, digitalt och fysiskt.
I din roll kommer du även att handleda AT-, ST- och BT-läkare samt stödja andra yrkeskategorier i medicinska bedömningar.
Vi arbetar aktivt mot Socialstyrelsens målsättning om 1100 listade patienter per allmänläkare och har nu uppnått vårt eget interna delmål på 1250 patienter.Urval och intervjuer kan ske löpande. Vårt långsiktiga mål är 1100 listade patienter per heltidsarbetande allmänspecialist, vi är inte där ännu men har idag satt ett tak på 1250 listade patienter, vilket är ett steg i rätt riktning och som vi är stolta över att kunna erbjuda
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanligt mottagningsarbete exempelvis årskontroller och utredningar, akutbesök, mindre kirurgiska ingrepp.
Rondarbete med sjuksköterska.
Fortlöpande kvalitetsarbete både på den egna enheten samt gemensamt inom primärvården Tiohundra.
Handledning av studenter och övriga yrkeskategorier.
Digitala vårdmöten.
Om vårt erbjudande:
Vi värdesätter kontinuerlig kompetensutveckling och erbjuder både schemalagd intern fortbildning och möjligheter till extern fortbildning för att säkerställa att våra medarbetare är väl rustade för sina uppgifter. När verksamheten tillåter finns möjlighet till distansarbete.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad specialist i allmänmedicin med svensk legitimation.
God svenska, i både skrift och tal.
Meriterande:
Tidigare arbetat inom svensk primärvård
Erfarenhet av journalsystemet Take Care.
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll, med ett gott omdöme och förmåga att fatta välgrundade beslut även i pressade situationer. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med kollegor i olika yrkesroller. Du kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt, och skapar goda relationer med både patienter och medarbetare. Din serviceinriktade inställning gör att du alltid har patientens behov i fokus och strävar efter att erbjuda vård av hög kvalitet.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Norrtälje Södra vårdcentral har cirka 11 400 listade patienter och här arbetar cirka 35 medarbetare. Vårdcentralen är belägen i centrala Norrtälje.
På vårdcentralen får du kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet som präglas av ett gott arbetsklimat och samarbete över yrkesgränserna. Hos oss finns diabetessjuksköterska, hjärtsviktssjuksköterska, astma/KOL-mottagning och en äldremottagning. På vårdcentralen finns dessutom ett rehabteam med kurator och psykolog samt rehabiliteringskoordinator. Alla personalkategorier är engagerade i studenthandledning på ett eller annat sätt, något vi tror bidrar till att vi många gånger har fått toppbetyg av våra läkarkandidater.
Tiohundra har 5 vårdcentraler och 1 filialvårdcentral. Vi samverkar i kvalitets- och utvecklingsfrågor både mot sjukhuset och andra verksamheter inom bolaget.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
På grund av ledigheter och semestrar kommer intervju och kontakt tas i augusti.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Therese Gulbrandsen, enhetschef 08-12328328 Jobbnummer
9957791