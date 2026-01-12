Allmänspecialist till Norrtälje Norra vårdcentral | Tiohundra
2026-01-12
Vill du arbeta som allmänspecialist tillsammans med erfarna kollegor, gott teamarbete och med fokus på kvalitet? På grund av kommande pensionsavgång söker vi nu en specialist i allmänmedicin som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Vi söker en specialist i allmänmedicin till en heltidsanställning på vår välfungerande vårdcentral.
Du kommer att arbeta brett inom primärvården, samt samarbeta med våra sjuksköterskor som har mottagningar inom astma/KOL, diabetes, hjärtsvikt och äldrevård.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att bidra till utveckling av verksamheten. Journalföring sker i Take Care. Schemat är flexibelt och det finns möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens förutsättningar.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Mottagningsarbete på vårdcentralen vilket innebär årskontroller, utredningar, mindre kirurgiska ingrepp, gynekologi, ögon- och öronsjukdomar och mycket mer.
Handledning av ST-läkare, AT-läkare och studenter.
Arbete på vår drop-in mottagning för lättare akuta åkommor.
Teamarbete med undersköterskor och sjuksköterskor.
Delta i ronder med psykosocialt team och rehabkoordinator.
Fortlöpande kvalitetsarbete.
Digitala vårdmöten.
Om vårt erbjudande:
Fortbildning och kompetensutveckling är en självklar del av vår verksamhet och sker schemalagt en gång per månad.
Det finns möjlighet till sidouppdrag inom exempelvis BVC, hemsjukvård eller andra intresseområden, utifrån verksamhetens behov. Som erfaren läkare får du också möjlighet att handleda ST-läkare och bidra till utbildning av nästa generations läkare.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara specialist i allmänmedicin.
Ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård.
Erfarenhet av journalsystemet Take Care.
Du är ansvarstagande, självgående och strukturerad, med förmåga att fatta självständiga medicinska beslut och prioritera rätt när situationen kräver det. Samarbete är viktigt för dig, och du trivs lika väl i samarbete med andra som när du arbetar självständigt och tar egna initiativ. Du visar empati och har ett gott bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor samt har ett genuint intresse för allmänmedicin och primärvårdens breda uppdrag.
Din nyfikenhet och vilja att utvecklas är värdefull i en primärvård i ständig förändring och som därmed kontinuerligt förbättras i form av nya metoder och digitala lösningar. Du är flexibel och har en god problemlösningsförmåga, vilket gör att du har lätt för att hantera förändringar och oväntade situationer. Din goda kommunikativa förmåga i både tal och skrift bidrar dessutom till en säker, korrekt och effektiv vård.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Norrtälje Norra vårdcentral, belägen i anrika lokaler på gamla lasarettet med närhet till goda kommunikationer och stadskärnan, är Norrtäljes största vårdcentral med cirka 17 500 listade patienter och omkring 40 medarbetare. Läkargruppen bestående av 16 läkare, både ST-läkare och allmänspecialister, är stabil och erfaren då många i teamet stannat hos oss under många år. Du blir hos oss en del av en mycket trevlig och kompetent arbetsgrupp med öppet klimat och nära samarbete.
Utöver planerat mottagningsarbete erbjuder vi även en drop-in-mottagning för lättare akuta besvär, vilket uppskattas av både patienter och medarbetare. Verksamheten är bred och välutvecklad med bland annat astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning, sårmottagning samt äldremottagning. Vi arbetar teambaserat och har regelbundna rehabronder tillsammans med vårt psykosociala team och rehabkoordinator.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
