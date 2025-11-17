Allmänspecialist till Närvården Bäckby-Råby i Västerås
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås
2025-11-17
Är du allmänspecialist som söker nya utmaningar? Vill du ha en trygg anställning med bra villkor och arbeta på en enhet där vi är varandras medmänniskor och arbetsmiljö? Toppen, då är du varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare kommer dina arbetsuppgifter främst fokuseras kring patientarbetet på vårdcentralen men även arbete mot BVC och särskilda boenden kan vara aktuellt. Du kommer också att handleda våra utbildningsläkare. I mötet med patienter arbetar du både självständigt och i team med övriga professioner på vårdcentralen. Förbättringsarbete för hela vårdcentralen ingår som en viktig del i det dagliga arbetet för att anpassa vården till framtiden. Vårt arbete utgår från en gemensam värdegrund och genomsyras av att vi alla först och främst är varandras medmänniskor och arbetsmiljö.
Om Arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland drivs som en intraprenad med en tjänstemannastyrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Bäckby är en växande vårdcentral och vi har en filial på Råby. Vi ansvarar för drygt 11 200 listade patienter och vår enhet omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, flera olika typer av specialistmottagningar, mödra- och barnhälsovård samt rehabiliteringsenhet med sjukgymnaster och kurator. Stor vikt läggs på förebyggande arbete där livsstilsmottagningen är navet och vi erbjuder även hjälp med riskbruk- och missbruksproblematik. Långsiktig planering för kontinuitet och stabilitet för patient där vår rehabkoordinator är en viktig del av teamet för att i möjligaste mån hjälpa patienter att komma vidare till meningsfulla liv.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Bäckby-Råby och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor. Extra förmånligt är våra tjänstepensioner och möjligheten att löneväxla.
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och är väl bekant med arbete inom Primärvård. Du har gärna tidigare erfarenhet och har intresse av handledning. Du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift och ytterligare språkkunskaper ser vi som en tillgång. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande.
I din roll som allmänspecialist leder och handleder du andra genom ett respektfullt och positivt förhållningssätt. Du ser möjligheter i stället för hinder. Du samarbetar lätt med andra och tar ansvar för det du gör. Som person är du flexibel och lösningsfokuserad. Du är empatisk och drivs av en vilja att hjälpa och möta behoven, du ser individen. Känner du igen dig i detta, då är det dig vi söker! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 december 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Urval sker löpande och intervjuer sker på plats vid Bäckby Familjeläkarmottagning, Västerås.
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Allmänspecialist/verksamhetschef
Ishtar Demirel ishtar.demirel@regionvastmanland.se 021-17 41 01 Jobbnummer
9607235