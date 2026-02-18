Allmänspecialist till Meliva Vårdcentral Tveta i Södertälje
Meliva AB / Läkarjobb / Södertälje Visa alla läkarjobb i Södertälje
2026-02-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Södertälje
, Järfälla
, Stockholm
, Solna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Allmänspecialist till Meliva Vårdcentral Tveta i Södertälje
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad - för både patienter och kollegor - samtidigt som du har förutsättningar för balans i livet. Det innebär bland annat stabila arbetstider och en arbetsmiljö där vi värnar om rimlig arbetsbelastning, kollegialt stöd och utrymme för återhämtning.
Här möter du patienter i alla åldrar och från olika bakgrunder, i en vardag där både professionellt utbyte och personligt engagemang värdesätts. Som en del av Melivagruppen blir du också en del av en växande och nytänkande vårdkoncern - med tillgång till ett brett nätverk av kollegor och möjlighet att utveckla både dig själv och svensk primärvård.
Vill du arbeta i en väl fungerande veksamhet med stark teamkänsla och närvarande ledarskap är du välkommen att söka dig till oss!Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vårdcentralen Tveta är belägen i Hovsjö centrum, Södertälje. Hos oss arbetar ambitiösa och drivna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och fotvårdare. Vårdcentralen är en mindre enhet med stora ambitioner, ca 6000 listade patienter. Vi satsar på kollegialitet och samarbete och hos oss värdesätts initiativförmåga, respekt och lösningsfokus. Patientgruppen är varierad och du arbetar i nära samarbete med ett kompetent och stöttande team.
Vi uppmuntrar till initiativtagande, delaktighet i utvecklingsarbeten och att du bidrar med din kompetens i verksamhetens förbättringsarbete.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där du får vara med och påverka
Tydliga utvecklingsvägar - vill du handleda, leda eller specialisera dig vidare?
Kollegor och chefer med starkt engagemang och lång erfarenhet
En värderingsdriven organisation med människan i fokus
Vi söker dig som:
Är specialist i allmänmedicin
Har god kommunikationsförmåga och arbetar professionellt och empatiskt
Trivs i teamarbete men är också självgående
Bidrar aktivt till verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring
Har ett helhetsperspektiv på patientens behov och primärvårdens uppdrag
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning eller enligt överenskommelse
Placering: Södertälje, Tveta Vårdcentral
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Noora Al-Khamisi
Roll: Verksamhetschef
Mail: noora.al-khamisi@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Björnövägen 4 (visa karta
)
151 65 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Meliva Vårdcentral Tveta Södertälje Jobbnummer
9751063