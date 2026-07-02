Allmänspecialist till Krys vårdcentral Kneippen i Norrköping
Kry Primärvård AB / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2026-07-02
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Är du redo att utmana hur vården "alltid har sett ut"?
Då vill vi prata med dig!
Om Kry Kneippen
På Kneippen jobbar vi nära varandra och det är lika självklart att be om hjälp som att bidra med nya idéer. Vi är ett team på 25 medarbetare och har cirka 10500 listade patienter. Vårdcentralen ligger i en lugn och naturskön del av Norrköping, och här jobbar vi med patienten i centrum genom att fokusera på tillgänglighet genom kombination av fysiska och digitala arbetssätt.
Varför Kry? Vi har förändrat hur vård bedrivs i Sverige i över tio år. Gjort den digital, tillgänglig och mer jämlik. Men vi är inte klara och det är poängen. På Kry tror vi att det modigaste du kan göra i vårdbranschen är att vara snäll. Och att de som kan vården ska styra den. Hos oss får du mandat att göra det - ta det, be inte om det.
Vad du faktiskt gör Du påverkar arbetssätt, bidrar till utveckling och är med och formar hur vården bedrivs. Du utreder, bedömer och behandlar patienter i alla åldrar från akuta bedömningar till långsiktig uppföljning, digitalt och fysiskt. Arbetet är brett.
Kry-modellen Vi minimerar administration och frigör tid till det som spelar roll: patientmötet. Alla professioner jobbar på toppen av sin kompetens. Hög tillgänglighet utan väntetider. Mer mandat, mer variation, mer påverkan. Läs mer om Kry-modellen HÄR
Karriär och utvecklingsmöjligheter Hos oss är karriär inte en separat väg vid sidan av kliniskt arbete det är en integrerad del av vardagen. Vi erbjuder en tydlig karriärstege för läkare med fem nivåer där du stegvis kan ta mer ansvar inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Varje steg innebär ökat mandat, starkt lönetillägg och möjlighet till bonus kopplad till enhetens resultat. Du ansöker själv när du är redo att ta nästa steg. Läs mer om arbetet som läkare på Kry och vår karriärstege HÄR
Förmåner och kompetensutveckling - läs mer om våra fina förmåner och om hur vi aktivt satsar på att utveckla våra medarbetare HÄR
Vad vi förväntar oss av dig
Du är specialistläkare inom allmänmedicin.
Du tar ansvar och får saker gjorda.
Du trivs i förändring och ser det som kul.
Du levererar vård med hög kvalitet och sätter patienten först.
Praktiskt
Start: under 2026, när det passar oss båda. Omfattning: heltid, möjlighet till deltid finns. Arbetstid: dagtid 8–17.
Är du redo?
Har frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Emil Wallin: emil.wallin@kry.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ta hand om dig ❤ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005445-2081564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9988493