Allmänspecialist till Järpens hälsocentral i Åre kommun
2025-09-25
Välkommen till värme och arbetsglädje!
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Järpens hälsocentral ligger centralt i Åre kommun. Det betyder att vi är mitt i ett spännande närvårdsområde med varierande vårdbehov, fjäll och natur runt hörnet och en unik arbetsplats. Vi har cirka 7,5 mil till närmaste sjukhus vilket ligger i Östersund. Vi tillhör glesbygd och det medför ett varierande arbete där dagarna kan se olika ut. På hälsocentralen jobbar du tillsammans med cirka 35 medarbetare i olika professioner. Läkargruppen består av 4 specialister, 5 ST-läkare och för tillfället 2 AT-läkare. Vi har cirka 4500 listade patienter och två enhetschefer i samledarskap. Vi håller högt i tak och värdesätter medarbetarnas tankar och idéer, både kring arbetssätt och sin egen arbetsmiljö med medarbetarnas och patienternas bästa som grund. VI har en god kollegialitet och värdesätter de små sakerna som att äta gemensam lunch, frivilliga personalaktiviteter och annat trevligt som förgyller gemenskapen.
Professioner på hälsocentralen består av läkare, distriktssköterskor, undersköterskor, BVC, MVC, kuratorer och psykologer, dietist, diabetessköterska, fysioterapeuter, arbetsterapeut, rehabkoordinator, fotvårdare, medicinska sekreterare, ekonomiassistent, administrativa assistenter och lokalvårdare. Alla våra professioner bidrar till vår teamkänsla och vi håller alltid öppna dörrar och högt i tak.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
För att ta hand om våra patienter på bästa sätt jobbar vi med separat akutvårdsspår, planerad mottagning, stor tillgänglighet och teambaserad vård i form av Utvidgad primärvård. Vi är öppna för att prova nya arbetssätt och göra förändringar men ser till att genomföra det med tydligt mål och under kontrollerade former.
Hos oss får du gott stöd av kollegor men också möjlighet att ta plats där du känner att du vill tillföra något extra. Vi lägger stor vikt vid att utbilda nya kollegor på arbetsplatsen och du kommer därför vara en del i handledning och undervisning av blivande kollegor. Självklart har du avsatt tid för detta i ditt schema. Vi är måna om att erbjuda individuella lösningar i hur arbetet läggs upp så att du får ut det mesta av både jobb och fritid. I uppdraget ingår jour och beredskap på kvällar och helger i samarbete med våra grannar Åre och Hallens hälsocentraler. Vi samarbetar även i andra frågor och delar viss bemanning mellan hälsocentralerna. Vår hälsocentral ansvarar för läkarkompetens till närliggande särskilda boenden, hemsjukvård och LSS.Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation. Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har intresse för kunskap och erfarenhet av glesbygdsmedicin. Du är professionell, initiativrik och öppen. Du har en förmåga att jobba självständigt men fungerar också bra i ett team samt har ett gott bemötande mot både kollegor och patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande genomgår en sakkunnig granskning av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta behöver ansökan innehålla nedanstående dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren har fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen.
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Kontroll av läkarlegitimation och specialistbevis kommer att ske via IVO och HOSP.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Ersättning
