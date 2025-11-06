Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall / Läkarjobb / Hudiksvall
2025-11-06
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall i Hudiksvall
Hudiksvall Din hälsocentral är en av de större hälsocentralerna i länet med drygt 14500 listade patienter. Vi är idag cirka 100 medarbetare som tillsammans bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, specialistsköterskemottagning, BVC med familjecentral, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi.
Hudiksvall är den mindre staden med det stora utbudet. Här finns närhet till både hav, fjäll och storstad. Vi behöver utöka teamet med två allmänspecialister till Hudiksvall Din hälsocentral och hoppas kunna locka dig till en arbetsplats där sammanhållning och god arbetsmiljö är viktig, vårt arbete genomsyras av fokus på god och nära vård där patientens bästa sätts i centrum.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi är i uppstarten beträffande tvärprofessionellt teamarbete, vilket innebär ett strukturerat samarbete mellan olika professioner och kompetenser för att ge patientcentrerad, säker och effektiv vård. Genom ett öppet klimat, tydliga mål och ömsesidig respekt kan teamet förbättra kommunikationen och samordningen kring patienten, vilket leder till ökad patientsäkerhet, förbättrade resultat och högre kvalitet i vården.
Som allmänspecialist kommer du bland annat arbeta med
• planerade och akuta mottagningsbesök
• teamronder.
Hos oss får du
• möjlighet att utveckla ett specialintresse
• arbeta i team och vara handledare till våra utbildningsläkare.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar, kan strukturera ditt arbete och driver utvecklingen framåt. Du tycker om att ta initiativ och sätter gärna igång aktiviteter som leder till resultat. Vidare ser vi gärna att du trivs i en föränderlig miljö och kan anpassa ditt synsätt utifrån ändrade omständigheter. Det är viktigt att du arbetar bra tillsammans med andra människor. Du har en god empatisk förmåga, ett professionellt och ansvarsfullt arbetssätt samt ett respektfullt bemötande gentemot kollegor och patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper.
I rollen som allmänspecialist ska du ha
• svensk läkarlegitimation
• specialistutbildning inom allmänmedicin
• god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska
• B-körkort.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2610". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall Kontakt
Marie-Louise Snell, vårdenhetschef marie-louise.snell@regiongavleborg.se Jobbnummer
9592389