Allmänspecialist till Hallstaviks vårdcentral | Tiohundra
Tiohundra AB, Sjukhus och primärvård, Hallstavik VC / Läkarjobb / Norrtälje Visa alla läkarjobb i Norrtälje
2026-06-10
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Vill du vara med och utveckla god och nära vård tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? På Hallstaviks vårdcentral får du ett varierat, stimulerande och meningsfullt arbete där du blir del av ett stabilt och erfaret team med engagerade sjuksköterskor, undersköterskor och läkarkollegor. Välkommen till vårt härliga gäng! Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Som specialist i allmänmedicin hos oss erbjuder vi dig ett uppdrag där du får möjlighet att använda hela din kompetens och fördjupa dina kunskaper. Här får du arbeta i en verksamhet där primärvården är bredare, mer akutnära och medicinskt utmanande, något som ger dig goda möjligheter att utvecklas i din roll som specialist. Tack vare vårt geografiska läge arbetar vi med en större variation av patientfall och mer avancerad primärvård, vilket passar dig som uppskattar bredd, variation och medicinska utmaningar.
Det är viktigt för oss att du trivs och får möjlighet att utvecklas utifrån dina intressen. Därför finns möjlighet att, utöver sedvanligt mottagningsarbete, engagera dig i sidouppdrag såsom exempelvisBVC eller hemsjukvård.
För att skapa en hållbar arbetsmiljö erbjuder vi:
En schemalagd administrativ dag per vecka.
Möjlighet till distansarbete, exempelvis via digitala vårdmöten.
Flexibelt schema – särskilt uppskattat för dig som pendlar.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanligt mottagningsarbete inklusive årsbesök, utredningar, akutbesök och mindre kirurgiska ingrepp.
Genomföra mottagningsbesök, hembesök samt digitala vårdmöten.
Handlägga ett bredare spektrum av patienter, inklusive mer akuta och komplexa tillstånd.
Teamarbete med undersköterskor och sjuksköterskor.
Fortlöpande kvalitetsarbete både på den egna enheten samt gemensamt inom primärvården i Tiohundra.
Handledning av studenter och övriga yrkeskategorier.
Delta i ronder.
Om vårt erbjudande:
Fortbildning och kompetensutveckling är en självklar del av vår verksamhet. Du har även goda möjligheter till extern fortbildning.
Hos oss får du en arbetsmiljö där du:
Får större medicinskt ansvar och variation i patientarbetet.
Kan påverka din arbetsdag genom flexibla arbetssätt.
Har möjlighet att kombinera kliniskt arbete med egna intresseområden.
Vi erbjuder även:
Friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara specialist i allmänmedicin.
Ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av journalsystemet Take Care.
Som person är du:
Ansvarstagande, strukturerad och självgående med en god förmåga att fatta medicinska beslut och göra rätt prioriteringar. Du trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och i team, och du har ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd. Du bemöter patienter, närstående och kollegor med empati och professionalism.
Du är ansvarstagande, strukturerad och självgående med en god förmåga att fatta medicinska beslut och göra rätt prioriteringar. Du trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och i team och du har ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd. Du bemöter patienter, närstående och kollegor med empati och professionalism och är nyfiken, utvecklingsinriktad, flexibel och lösningsorienterad. Du är trygg i din kompetens och uppskattar variation i arbetet.Om företaget
Hallstaviks vårdcentral ligger i norra delen av Norrtälje kommun och är Region Stockholms nordligaste vårdcentral. Vi har cirka 4 800 listade patienter och 16 medarbetare. Här blir du en del av ett team bestående av trevliga kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet. Vi är en stabil arbetsgrupp med god stämning, stark teamkänsla och korta beslutsvägar, vilket är fördelen med en mindre vårdcentral. Avståndet till akutsjukhuset och närakuten i Norrtälje (cirka 4 mil) gör att vi ofta möter patienter med mer akuta tillstånd.
Tiohundra driver fem vårdcentraler och en filialvårdscentral i området. Vi samverkar i kvalitets- och utvecklingsfrågor både med sjukhuset och med andra verksamheter inom bolaget.
Vi erbjuder ett brett utbud av mottagningar och kompetenser, bland annat:
Team för psykisk hälsa
Kurator
BVC och MVC
Flera sköterskeledda specialistmottagningar, såsom diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt, hypertoni, äldremottagning och mottagning för kognitiv svikt
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Carl Wahrens väg 24 (visa karta
)
763 34 HALLSTAVIK Arbetsplats
Tiohundra AB, Sjukhus och primärvård, Hallstavik VC Kontakt
Nås via vår växel, tel 0176-10100 Jobbnummer
9956302