Allmänspecialist till Capio Vårdcentral Telgeakuten
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Capio Vårdcentral Telgeakuten är en väletablerad mottagning som funnits sedan 1985. Vi erbjuder ett fullt vårdcentralsutbud till våra 11 000 listade patienter. Mottagningen ligger centralt belägen i Södertälje i en unik miljö med goda kommunikationsmöjligheter och fri parkering. Vi är idag ett engagerat team på ca 25 medarbetare. Du blir en del av ett kompetent gäng med god sammanhållning.
Arbetsplatsen är mellanstor, trivsam och välstrukturerad. Vi har korta beslutsvägar och vi ställer oss positiva till förbättringsförslag och förändringsarbete. Vi har diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, hypertonimottagning, distriktssköterskemottagning, psykosocialt team, rehabkoordinator samt sekreterare på plats.
Din roll
Arbetet som specialist i allmänmedicin hos oss innebär utredning och behandling av patienter på mottagningen samt via video och chatt. Inom Capio arbetar vi mycket strukturerat med kvalitet för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi arbetar systematiskt utifrån tydliga riktlinjer och mäter och följer kontinuerligt upp vårt arbete lokalt på mottagningen. Här kommer du att vara en viktig del i förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten. I tjänsten ingår även handledning av våra AT- och ST-läkare.
Du är trygg i din yrkesroll, gillar utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder. Vi sätter stort värde vid självständighet, delaktighet och engagemang.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Närvarande chef
Konkurrenskraftig lön utifrån din kompetens
Möjligheter till utveckling
Inflytande och delaktighet i verksamheten
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost och frukt varje dag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7389568-1958893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
152 70 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
