Allmänspecialist till Capio Åkermyntan i Hässelby
2025-12-19
Capio Vårdcentral Åkermyntan i Hässelby söker en specialist i allmänmedicin för en tillsvidareanställning på heltid. Här blir du en del av en modern och kvalitetsdriven primärvård tillsammans med engagerade kollegor i västra Stockholm. Publiceringsdatum2025-12-19
Välkommen till Capio vårdcentral Åkermyntan med tillhörande BVC och BMM centralt i Hässelby. På vår mottagning arbetar ett kompetent och engagerat team på 34 medarbetare som tillsammans tar hand om våra ca 13 000 listade patienter.
Vill du jobba på en modern vårdcentral och delar vår passion för nytänkande och utveckling? Då kan detta vara intressant för dig!
Din roll
För dig som läkare innebär detta en varierande vardag där din kompetens får komma till sin rätt. Vi arbetar teambaserat kring individens behov, vilket kommer att passa perfekt för dig som gillar moderna, tvärprofessionella arbetssätt och som ser vikten av ett samarbete där vi alla är viktiga och lyfter varandra.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en stabil och välfungerande arbetsgrupp. Vi trivs tillsammans, har roligt och stöttar varandra, i glada stunder såväl som när det är tufft.
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje dag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och som vill vara med och utveckla vår arbetsplats. Om du lovar att bidra med nyfikenhet och stort engagemang så lovar vi att ge dig möjlighet att utvecklas och kunna påverka både din vardag och vår verksamhet.
Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Rekryteringsteamet på Capio rekrytering@capio.se Jobbnummer
9658021