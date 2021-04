Allmänspecialist till Achima Care i Ängelholm! - Achima Care AB - Läkarjobb i Ängelholm

Prenumerera på nya jobb hos Achima Care AB

Achima Care AB / Läkarjobb / Ängelholm2021-04-07Nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!Vårdcentralen i Ängelholm har genomgått en större förändringsprocess under året där vi nu börjar sätta strukturen för en stabil, trygg och närvarande vårdcentral. Vår företagskultur bygger på genuin arbetsglädje och att alla inom företaget ska känna ett stort ansvar i sitt arbete.Ditt främsta fokus kommer vara att ge patienten den bästa vård som är möjlig men även att vara med på utvecklingsresan som vår vårdcentral står inför och bidra med din personlighet och positiva energi. I din roll kommer du ta hand om både planerade patientbesök men även akuta. Det finns också möjligheten att ansvara för äldreboende. Vi ser att du trivs i din roll som specialist i allmänmedicin och att du aktivt delar med dig av dina kunskaper till dina medarbetare.Achima Care Roslunda vårdcentral erbjuder primärvård på uppdrag av Region Skåne. Förutom vårdcentral har vi också fysioterapi, mödravård, BVC, arbetsterapi och dietist. Samt psykolog och kurator. Vi ser att du är en flexibel person som gillar utmaningar. Du har ett stort engagemang för ditt arbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du trivs med att ta initiativ och har en god samarbetsförmåga. Mot patienter är du är lyhörd och lösningsfokuserad där fokus alltid ligger på patientens bästa. Att du delar Achimas värdegrund samt har ett gott bemötande mot alla patienter ser vi som en självklarhet!AnställningsvillkorTillsvidareanställning på heltid/deltid enligt överenskommelse.Arbetstid dagtid vardagar samt bemanning på jourläkarcentralen.Tillträde enligt överenskommelse.2021-04-07Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har primärvårdserfarenhet.Achimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan år 2004. Achima består idag av 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR, Ekonomi, Inköp, Marknad och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret. Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/ För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till verksamhetschef, Maja Gustafsson, på maja.gustafsson@achima.se alternativt på telefon: 043-144 94 59Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674907