Allmänspecialist sökes till bemanningsuppdrag i Västernorrland

Clara Care Partner AB / Läkarjobb / Sollefteå
2026-01-28


Vi söker nu en allmänspecialist till ett spännande uppdrag till Sollefteå.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som läkare inom primärvård. Bedömningar, årsuppföljningar av kroniker, utredningar, intygsförfaranden, operationer inom ramen för primärvårdens uppdrag

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom Allmänmedicin och har minst 2 års yrkeserfarenhet. Rollen som bemanningsläkare hos oss passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Nödvändig erfarenhet:
Erfarenhet av primärvårdsjour/Närakut/lättakut/bedömningsmottagning, teamarbete med sköterska/Usk/fysio är nödvändig
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Period
Vecka 6-13
Schema: Mån-Fre 8-17
100%

Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension

Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@claracare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Clara Care Partner AB (org.nr 559425-8567)
881 30  SOLLEFTEÅ

Arbetsplats
Clara Care

Kontakt
CLARA CARE
info@claracare.se
08-800612

Jobbnummer
9710508

