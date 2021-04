Allmänspecialist sökes till bemanningsuppdrag! - Viva Bemanning AB - Läkarjobb i Filipstad

Viva Bemanning AB / Läkarjobb / Filipstad2021-04-15Arbete som allmänspecialist.Kan du hjälpa till?Kontakta oss för mer information:Mail: rekrytering@vivabemanning.se Intresseanmälan via hemsidan: www.vivabemanning.se Telefonnummer: 08-50908000Vi matchar dig med uppdrag enligt dina önskemål och med attraktiva ersättningar där du förhoppningsvis ska trivas. För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela arbetsperioden. Du kommer därför via oss alltid vara försäkrad samt ha en konsultchef att vända dig till under alla dygnets timmar. Oavsett om det är arbetsrelaterade frågor, eller andra ärenden som kan underlätta för din privata situation finns vi där för att ta hand om dig.2021-04-15Vi söker dig som är allmänspecialist med referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se Telefon: 08-50 90 8000Mail: rekrytering@vivabemanning.se Känner du möjligtvis även en läkare som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-25Viva Bemanning AB5694835