Allmänspecialist med valfri % distansarbete till Kry Kristianstad
Kry Primärvård AB / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
2026-07-08
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eller i hela Sverige
På Kry Kristianstad kan du välja själv hur mycket du jobbar på vårdcentralen VS digitalt
Du väljer själv fördelningen och det digitala arbetet gör du när det passar dig, dygnet runt och var du än befinner dig i Sverige.
Karriär och utvecklingsmöjligheter som läkare Hos oss är karriär inte en separat väg vid sidan av kliniskt arbete det är en integrerad del av vardagen. Vi erbjuder en tydlig karriärstege för läkare med fem nivåer där du stegvis kan ta mer ansvar inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Varje steg innebär ökat mandat, starkt lönetillägg och möjlighet till bonus kopplad till enhetens resultat. Du ansöker själv när du är redo att ta nästa steg. Läs mer om arbetet som läkare på Kry och vår karriärstege HÄR Varför Kry? Vi har förändrat hur vård bedrivs i Sverige i över tio år. Gjort den digital, tillgänglig och mer jämlik. Men vi är inte klara och det är poängen. På Kry tror vi att det modigaste du kan göra i vårdbranschen är att vara snäll. Och att de som kan vården ska styra den. Hos oss får du mandat att göra det - ta det, be inte om det.
Kry-modellen Vi minimerar administration och frigör tid till det som spelar roll: patientmötet. Alla professioner jobbar på toppen av sin kompetens. Hög tillgänglighet utan väntetider. Mer mandat, mer variation, mer påverkan. Läs mer om Kry-modellen HÄR
Förmåner och kompetensutveckling - läs mer om våra fina förmåner och om hur vi aktivt satsar på att utveckla våra medarbetare HÄR
Vad vi förväntar oss av dig
Du är specialistläkare inom allmänmedicin.
Du tar ansvar och får saker gjorda.
Du trivs i förändring och ser det som kul.
Du levererar vård med hög kvalitet och sätter patienten först.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ta hand om dig ❤ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022871-2091663". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Kristianstad C (visa karta
)
291 29 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9996400