Allmänspecialist med placering i Bräcke och Gällö
Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral / Läkarjobb / Bräcke Visa alla läkarjobb i Bräcke
2026-07-29
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral i Bräcke
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du ha en tjänst där du har stor möjlighet att påverka arbetets upplägg? Utifrån våra ambitioner om att kunna bedriva vård av högsta kvalité även i glesbygd arbetar vi med personcentrering i fokus för våra patienter samt personlig utformning av arbetet för en god arbetsmiljö. Bräcke hälsocentral är en välfungerande hälsocentral som arbetar med en stark laganda. I vårt team ingår bland annat medicinska sekreterare, läkare, distriktssjuksköterskor, undersköterskor, barnmorska, psykolog, kurator, rehabkoordinator, arbetsterapeut och fysioterapeuter. Inom kort kommer vi åter ha vår röntgen på plats. Det som skiljer Bräcke hälsocentral från vårdcentraler i en större stad är att vi får hantera även akuta situationer. De personer som normalt skulle ha sökt till akuten om de bodde i en stad kommer till oss. Detta gör arbetet väldigt varierat, intressant och lärorikt med både traditionellt vårdcentralsarbete och ärenden av mer akut karaktär. Personalen på Bräcke hälsocentral är aktiva i nära vårdsomställningen och vi har en bra samverkan med kommunen som vi gemensamt utvecklar, det gör arbetet lätt och roligt.
Bräcke har 3 fast anställda specialistläkare med lång erfarenhet av primärvård.
Om du blir en i vårt team erbjuder vi:
• Ett maxantal av patienter per läkare enligt socialstyrelsens rekommendationer (max 1100).
• Flexibel anställning med möjlighet att kombinera med forskning eller annat
• Visst arbete på distans (om det önskas)
• Kompetenta och stabila kollegor
• Variation i arbetet
• Möjlighet att nischa dig inom det specialområde som du brinner för
• Möjlighet att påverka arbetet utifrån gällande uppdrag
• Lönetillägg för glesbygdstjänstgöring
• Goda förbindelser med tåg finns vid pendling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Att arbeta som specialist i allmänmedicin hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter med olika typer av besvär och problematik . Du arbetar med hälsofrämjande arbete och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner nära patienten och vill gärna bidra i utvecklingen av verksamheten.
Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk och föredrar att arbeta lösningsorienterat. Därtill ser vi gärna att du har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt. Du bör ha god initiativförmåga, ha ett öppet sinnelag samt vara öppen för förändringar inom verksamhetsområdet. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och professionellt ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Norrlandsgatan 19 (visa karta
)
843 31 BRÄCKE Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral Kontakt
Läkare
Malgorzata Filbrandt-Nowak malgorzata.filbrandt-nowak@regionjh.se Jobbnummer
10015409