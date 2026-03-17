Allmänspecialist med möjlighet till delägarskap
2026-03-17
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Familjeläkarna Önsta-Gryta söker Allmänspecialist.
Vår vision är att vara en omtyckt vårdcentral som månar om trygghet och hälsa för både patienter och personal. Vi erbjuder vård av allmänläkare, distriktssköterskor med inriktning på diabetes, KOL-spirometri, demensutredningar, inkontinens och hälsosamtal m.m. Vi har även barnsjuksköterskor på BVC, barnmorskor, kurator, fysioterapeuter och arbetsterapeut. Tillsammans tar vi hand om över 11 000 listade patienter. Vi är en positiv arbetsplats med trevliga medarbetare och korta beslutsvägar. Vår strävan är att alltid ha en hållbar arbetsmiljö med patienten i fokus. För rätt person kan möjlighet finnas att ingå i ledningsgruppen och bli delat verksamhetsansvarig med andra läkare på mottagningen. Som verksamhetsansvarig läkare är du med och beslutar om den dagliga driften och du blir dessutom delägare i Praktikertjänst - Sverige största privata vårdaktör. Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär i huvudsak sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral och handledning av AT- och ST-läkare, medicinskt stöd gentemot hemsjukvården, rondarbete mot särskilt boende. Som specialist i allmänmedicin bidrar du till att fortsätta utveckla en väl fungerande vårdcentral till att bli ännu bättre. Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin. Du som är i slutet av din ST-läkarutbildning i allmänmedicin är också välkommen att ansöka. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som förutom ett stort medicinskt kunnande även har en god kommunikativ förmåga samt en hög ansvarskänsla. Du har ett stort engagemang både i mötet med den enskilde patienten och för mottagningen som helhet, samt ett stort intresse för utvecklingsarbete och fortbildning. Vidare är du positiv och flexibel samt uppskattar att arbeta tillsammans med de övriga professionerna på mottagningen.
Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi tillämpar provanställning 6 månader
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västmanlands län, Önsta-Gryta Vårdcentral Kontakt
Amir Ghitouri 0768889819 Jobbnummer
9802548