Allmänspecialist med MLA till Uppsala Närakut Aleris
Vill du kombinera kliniskt arbete med möjlighet att påverka och utveckla framtidens vård? Hos oss på Uppsala Närakut Aleris får du en nyckelroll där din medicinska kompetens möter ledarskap, förbättringsarbete och nära samarbete i team.
Om oss Uppsala Närakut är en modern allmänmedicinsk mottagning med ett brett uppdrag. Här möter vi patienter i alla åldrar - från barn till äldre - med akuta besvär som inte kan vänta till nästa dag.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där allmänmedicin, ortopedi, fysioterapi och psykosocialt stöd samverkar. På mottagningen finns röntgen, ortopedspecialister och kurator, vilket gör att vi kan erbjuda en sammanhållen vård för patienten.
Varje år tar vi emot ett stort antal patienter, och cirka en tredjedel är under 18 år.
Hos oss präglas vardagen av engagemang, samarbete och en vilja att ständigt utvecklas. Vi har korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka hur vi arbetar - tillsammans.
Rollen Som allmänspecialist hos oss arbetar du med mottagningsarbete i team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor och kurator. Du möter patienter med varierande akuta tillstånd och får använda hela din medicinska bredd.
I rollen ingår även ett medicinskt ledningsansvar (MLA), där du blir en del av ledningsgruppen och bidrar till verksamhetens utveckling. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, processer och flöden och vara med och driva förbättringar i nära samarbete med kollegor och externa aktörer som Region Uppsala och Akademiska sjukhuset.
Arbetet är i huvudsak förlagt dagtid, men variation i arbetstider kan förekomma då verksamheten är öppen årets alla dagar kl. 07.00-23.00.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas.
Hos oss på Uppsala Närakut Aleris erbjuder vi dessutom:
En viktig roll i en verksamhet med stor utvecklingskraft
Möjlighet att påverka arbetssätt och beslut i det dagliga arbetet
Deltagande i en engagerad ledningsgrupp med fokus på förbättring och innovation
Nya och moderna lokaler
Ett nära samarbete med andra vårdgivare och specialistfunktioner
Fortbildning och kompetensutveckling via Alerisportalen
Möjlighet att bredda din kompetens, till exempel inom ortopedi
Här får du vara med och utveckla vården - på riktigt.
Kvalifikationer
Specialistläkare i allmänmedicin
Erfarenhet av mottagningsarbete inom primärvård
God förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande:
Erfarenhet av akutsjukvård
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Erfarenhet av arbete inom Region Uppsala
Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta med akuta patientmöten. Samtidigt har du ett intresse för att utveckla verksamhet och arbetssätt.
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och vill bidra till ett öppet klimat där idéer tas tillvara. Du samarbetar gärna med andra och ser värdet i att dela kunskap och erfarenheter. Hos oss är det viktigt att du vill vara med och skapa en arbetsplats där vi lär av varandra och ständigt blir bättre - tillsammans.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid (kan diskuteras) Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta,
Helena Funseth Senior Executiv Search-Specialist
Aleris Sjukvård AB Besöksadress: Olivecronas väg 7 Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Telefonnummer: 0790 071 90 70 helena.funseth@aleris.se www.aleris.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7599392-1955410".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
