Allmänspecialist med MAL-uppdrag till Capio Vårdcentral Ösmo
2025-12-19
Är du specialist i allmänmedicin och vill arbeta på en mindre vårdcentral med engagerade kollegor och korta beslutsvägar? Vi söker dig som vill göra skillnad för våra patienter och axla rollen som Medicinskt ansvarig läkare. Tjänsten är tillsvidare heltid på Capio Vårdcentral Ösmo.
Din roll
Som specialist i allmänmedicin hos oss arbetar du med utredning och behandling av patienter på mottagningen. Patientflödet är välorganiserat, alla patienter triageras av sjuksköterska via telefon eller chatt, vilket ger dig goda förutsättningar att använda din kompetens där den behövs mest.
Arbetet sker i ett etablerat, teambaserat arbetssätt där samarbetet mellan professionerna fungerar väl. Du får en varierad mottagning med både planerade besök, akuta besök och remisshantering. Här finns stort utrymme att påverka både arbetssätt och verksamhetens utveckling tillsammans med chef och kollegor.
Möjlighet till MAL-uppdrag
För dig som är intresserad av ett utökat medicinskt ansvar finns möjlighet att, som en del av tjänsten, ta rollen som medicinskt ansvarig läkare (MAL) på 20 %. Uppdraget innebär att ta den medicinska ledartröjan med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. I rollen ingår även att driva verksamhetens arbete framåt kopplat till bland annat patientlöftet, tillgänglighet och bemötande. Som medicinskt ansvarig läkare ingår du i ledningsgruppen, du hanterar övergripande medicinska frågor samt samverkar i Capios nätverk av MAL-läkare.
Tidigare erfarenhet av MAL-uppdrag krävs inte, du får gott stöd i rollen.
Arbetsmiljö
Modern teknik, inklusive Tandem
Möjlighet till hemarbete en dag i veckan
Generöst med tid för administration
Nära samarbete i tvärprofessionella team
Vi erbjuder dig
Kompetensutveckling internt och externt
Fortbildande föreläsningar och läkemedelsluncher
Regelbundna professionsmöten
Torsdagsfrukost samt kaffe, frukt och knäckebröd varje dag
Gratis parkering och nära kollektivtrafik
Möjlighet att diskutera ytterligare förmåner
Om dig
Du är specialist i allmänmedicin med erfarenhet från primärvård och trygg i din kliniska kompetens. Du drivs av att arbeta med hög medicinsk kvalitet och med patientens bästa i fokus, och du trivs i en miljö där man arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Du uppskattar både struktur och flexibilitet i vardagen, är engagerad och utvecklingsinriktad samt bekväm med digitala verktyg.
Vi ser fram emot att höra från dig!
