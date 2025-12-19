Allmänspecialist med MAL-uppdrag till Capio Vårdcentral Lina Hage
2025-12-19
Är du specialist i allmänmedicin och vill arbeta på en mindre vårdcentral med engagerade kollegor och korta beslutsvägar? Vi söker dig som vill göra skillnad för våra patienter och axla rollen som Medicinskt ansvarig läkare. Tjänsten är tillsvidare heltid på Capio Vårdcentral Lina Hage i Södertälje.
Välkommen till Capio Vårdcentral Lina Hage, en vårdcentral med cirka 5 800 listade patienter. Här arbetar ett sammansvetsat och engagerat team med gemensamt fokus på att ge våra patienter bästa möjliga vård och göra verklig skillnad i människors vardag. Hos oss får du ett medicinskt stimulerande arbete där kontinuitet och långsiktiga relationer är centrala.
Vi har en tillitsfull kultur och fattar snabba, gemensamma beslut när förändringar behövs.
Din rollSom specialist i allmänmedicin hos oss har du varierade och meningsfulla arbetsdagar. Du arbetar med både akut mottagning och uppföljning av patienter med kroniska sjukdomar.
I rollen ingår även handledning av AT- och ST-läkare samt deltagande i kvalitets- och förbättringsarbete.
MAL-uppdrag
En del av tjänsten innebär att inneha uppdraget som Medicinskt ansvarig läkare. Uppdraget är på 10% och innebär deltagande i ledningsgruppen, hantering av övergripande medicinska frågor samt samverkan i Capios nätverk av MAL-läkare. Tidigare erfarenhet krävs inte, du får gott stöd i rollen, men du behöver ha minst två års erfarenhet som specialist i allmänmedicin.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en engagerad personalgrupp där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans. Vi värnar om kompetensutveckling och erbjuder utbildningar utifrån både verksamhetens och medarbetarens behov.
Tillsvidareanställning med kollektivavtal
Närvarande chef med stort engagemang
Friskvårdsbidrag och terminalglasögon
Fredagsfika
Parkeringsmöjligheter i anslutning till vårdcentralen
Om dig
Specialistläkare i allmänmedicin
Minst två års yrkeserfarenhet som specialist
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är förändringsbenägen, lösningsorienterad och vill engagera dig i verksamhetens utveckling.
VilVill du vara med och forma framtidens primärvård i Lina Hage? Hör av dig så berättar vi mer.
PuPublicerat: 2025.12.19
SiSista dag att ansöka är 2026.02.01
