Allmänspecialist / Legitimerad läkare - Vårdcentraler i Region Skåne

2026-01-20
Plats: Flera orter i SkåneOmfattning: Heltid / deltid - enligt överenskommelse
Start: Löpande
Anställningsform: Konsultuppdrag
VårdIX söker specialister i allmänmedicin och legitimerade läkare till vårdcentraler i Region Skåne. Vi erbjuder varierande uppdrag anpassade efter dina önskemål gällande schema, ersättning och arbetsmiljö.
Om uppdragen
Arbetet omfattar sedvanligt mottagningsarbete inom primärvård, med möjlighet till både fysiska och digitala besök. Vissa uppdrag kan inkludera BVC, hemsjukvård eller särskilda boenden. Vi erbjuder både kortare och längre uppdrag för maximal flexibilitet.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Legitimerad läkare eller specialist i allmänmedicin
Minst 2 års klinisk erfarenhet
Giltigt SITHS-kort (nivå 3)
Giltigt HLR-intyg (S-HLR Vuxen)
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Erfarenhet av primärvård är meriterande
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Skåne Region Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9695575