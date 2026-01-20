Allmänspecialist / Legitimerad läkare - Vårdcentraler i Region Skåne

VårdIX AB / Läkarjobb / Malmö
2026-01-20


Visa alla läkarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Malmö, Lomma, Lund, Kävlinge, Trelleborg eller i hela Sverige

Allmänspecialist / Legitimerad läkare - Vårdcentraler i Region Skåne

Plats: Flera orter i SkåneOmfattning: Heltid / deltid - enligt överenskommelse
Start: Löpande
Anställningsform: Konsultuppdrag

VårdIX söker specialister i allmänmedicin och legitimerade läkare till vårdcentraler i Region Skåne. Vi erbjuder varierande uppdrag anpassade efter dina önskemål gällande schema, ersättning och arbetsmiljö.

Om uppdragen

Arbetet omfattar sedvanligt mottagningsarbete inom primärvård, med möjlighet till både fysiska och digitala besök. Vissa uppdrag kan inkludera BVC, hemsjukvård eller särskilda boenden. Vi erbjuder både kortare och längre uppdrag för maximal flexibilitet.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Kvalifikationer
Legitimerad läkare eller specialist i allmänmedicin
Minst 2 års klinisk erfarenhet
Giltigt SITHS-kort (nivå 3)
Giltigt HLR-intyg (S-HLR Vuxen)
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Erfarenhet av primärvård är meriterande

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Skåne Region

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9695575

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: