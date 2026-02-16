Allmänspecialist konsult söks till uppdrag i Stora Sköndals vårdcentral
2026-02-16
Allmänspecialist sökes till Stora Sköndals vårdcentral
Uppdrag: Deltid 50% (13-17 vardagar) under perioden 19 februari - 17 april 2026
Om arbetsplatsen: Stora Sköndals vårdcentral är en mindre, personlig mottagning i Sköndal centrum som erbjuder primärvård och hemsjukvård på uppdrag av Region Stockholm.
Vi söker dig som:
Är legitimerad allmänspecialist
Kan arbeta kontinuerligt under hela perioden
Trivs med självständigt arbete i mindre team
Sedvanliga uppgifter för allmänspecialist på vårdcentral, inklusive patientmottagning, bedömningar, behandlingar och uppföljningar.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Möjlighet till förlängning finns efter uppdragsperioden.
Intresserad?
Kontakta oss:
E-postadress: info@vardix.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett deltidsjobb.
