Allmänspecialist konsult sökes till långtidsuppdrag v. 9-5 2027 i Tomelilla

2026-02-14


Vi söker en allmänspecialist till vårdcentral i Tomelilla för perioden v. 9-5 2027. Uppdraget innebär:
Sedvanligt primärvårdsarbete
Arbetstid: måndag-fredag 8-17 (60 min lunch)
Krav på kontinuitet: samma läkare under hela perioden

Publiceringsdatum
2026-02-14

Kvalifikationer
Erfarenhet av PMO
Giltigt SITHS-kort för Skåne
God svenska
Vilja att arbeta med taligenkänning

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Intresserad? Skicka intresseanmälan till info@vardix.se eller ring 030 999 444

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9743101

