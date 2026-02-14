Allmänspecialist konsult sökes till långtidsuppdrag v. 9-5 2027 i Tomelilla
2026-02-14
Allmänspecialist konsult sökes till långtidsuppdrag v. 9-5 2027 i Tomelilla
Vi söker en allmänspecialist till vårdcentral i Tomelilla för perioden v. 9-5 2027. Uppdraget innebär:
Sedvanligt primärvårdsarbete
Arbetstid: måndag-fredag 8-17 (60 min lunch)
Krav på kontinuitet: samma läkare under hela periodenPubliceringsdatum2026-02-14Kvalifikationer
Erfarenhet av PMO
Giltigt SITHS-kort för Skåne
God svenska
Vilja att arbeta med taligenkänning
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Intresserad? Skicka intresseanmälan till info@vardix.se
eller ring 030 999 444 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9743101