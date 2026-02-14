Allmänspecialist konsult sökes till långtidsuppdrag v. 23-5 2027 i Broby

VårdIX AB / Läkarjobb / Östra Göinge
2026-02-14


Visa alla läkarjobb i Östra Göinge, Osby, Olofström, Hässleholm, Kristianstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Östra Göinge, Karlshamn, Höör, Hörby, Ljungby eller i hela Sverige

Allmänspecialist konsult sökes till långtidsuppdrag v. 23-5 2027 i Broby

Vi söker en erfaren allmänspecialist för ett längre uppdrag på vårdcentral i Broby under perioden v. 23-5 2027.

Uppdraget:
Sedvanligt primärvårdsarbete på mottagning
Arbetstid: måndag-fredag 8-17 (60 min lunch)

Publiceringsdatum
2026-02-14

Kvalifikationer
Samma läkare under hela perioden
PMO-vana
Giltigt SITHS-kort för Skåne
God svenska
Villighet att lära sig taligenkänning

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Intresserad? Kontakta oss på:
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9743103

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: