Allmänspecialist konsult sökes till långtidsuppdrag v. 23-5 2027 i Broby
VårdIX AB / Läkarjobb / Östra Göinge Visa alla läkarjobb i Östra Göinge
2026-02-14
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Östra Göinge
, Karlshamn
, Höör
, Hörby
, Ljungby
eller i hela Sverige
Allmänspecialist konsult sökes till långtidsuppdrag v. 23-5 2027 i Broby
Vi söker en erfaren allmänspecialist för ett längre uppdrag på vårdcentral i Broby under perioden v. 23-5 2027.
Uppdraget:
Sedvanligt primärvårdsarbete på mottagning
Arbetstid: måndag-fredag 8-17 (60 min lunch)Publiceringsdatum2026-02-14Kvalifikationer
Samma läkare under hela perioden
PMO-vana
Giltigt SITHS-kort för Skåne
God svenska
Villighet att lära sig taligenkänning
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Intresserad? Kontakta oss på:
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9743103