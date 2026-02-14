Allmänspecialist konsult sökes till långt uppdrag omgående -V. 5 2027
Allmänspecialist sökes för långtidsuppdrag i Borrby
Vi söker en allmänspecialist för ett långtidsuppdrag i Borrby med start omgående till och med vecka 5, 2027 (eller längre enligt överenskommelse).
Uppdragsbeskrivning:
Sedvanligt primärvårdsarbete på vårdcentral
Arbetstid: måndag-fredag, 08:00-17:00 (60 min lunch)
Samma läkare under hela perioden
Erfarenhet av PMO-journalsystem
Giltigt SITHS-kort för Region Skåne
God svenska i tal och skrift
Förmåga och vilja att använda taligenkänning
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Intresserad?
Kontakta oss på:
E-postadress: info@vardix.se
