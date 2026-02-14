Allmänspecialist konsult sökes till långt uppdrag omgående -V. 5 2027

VårdIX AB / Läkarjobb / Ystad
2026-02-14


Allmänspecialist sökes för långtidsuppdrag i Borrby

Vi söker en allmänspecialist för ett långtidsuppdrag i Borrby med start omgående till och med vecka 5, 2027 (eller längre enligt överenskommelse).

Uppdragsbeskrivning:
Sedvanligt primärvårdsarbete på vårdcentral
Arbetstid: måndag-fredag, 08:00-17:00 (60 min lunch)

Publiceringsdatum
2026-02-14

Kvalifikationer
Samma läkare under hela perioden
Erfarenhet av PMO-journalsystem
Giltigt SITHS-kort för Region Skåne
God svenska i tal och skrift
Förmåga och vilja att använda taligenkänning

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Intresserad?

Kontakta oss på:
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9743106

