Allmänspecialist/geriatriker till Hallstavik vårdcentral | Tiohundra
TioHundra AB / Läkarjobb / Norrtälje Visa alla läkarjobb i Norrtälje
2025-12-15
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TioHundra AB i Norrtälje
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla god och nära vård tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor? På Hallstaviks vårdcentral arbetar vi i ett välfungerande team där alla yrkeskategorier samarbetar och alla tjänster bemannas av tillsvidareanställda.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt gäng!Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som specialist i allmänmedicin eller geriatriker hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Sedvanligt mottagningsarbete, inklusive årsbesök, utredningar, akutbesök och mindre kirurgiska ingrepp
• Mottagningsbesök, hembesök och digitala vårdmöten
• Teamarbete med sjuksköterska
• Fortlöpande kvalitetsarbete både på den egna enheten samt gemensamt inom primärvården i Tiohundra
• Handledning av studenter och övriga yrkeskategorier
Om vårt erbjudande:
Vi vet att pendling kan vara en utmaning - därför erbjuder vi flexibla lösningar, inklusive möjlighet till distansarbete, för att skapa balans i vardagen för våra medarbetare.
Vi värdesätter kontinuerlig kompetensutveckling och erbjuder både schemalagd intern fortbildning och möjligheter till extern fortbildning för att säkerställa att våra medarbetare är väl rustade för sina uppgifter. Det finns möjlighet till sidouppdrag inom exempelvis BVC eller hemsjukvård för de som är intresserade av att bredda sin erfarenhet och kompetens.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
• Vara specialist i allmänmedicin med svensk legitimation
• Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av primärvård
• Körkort och körvana
Vi söker dig som gillar att arbeta nära patienten i tvärprofessionella team, är positiv, ödmjuk och lösningsorienterad. Du har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt, god initiativförmåga och är öppen för förändringar. För dig är det en självklarhet att aktivt bidra till utveckling av verksamheten.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Hallstaviks vårdcentral är belägen i norra delen av Norrtälje kommun och är region Stockholms nordligaste vårdcentral och har flera år i rad fått höga resultat i den nationella patientenkäten. Vi har ca 4800 listade patienter och 16 anställda. Vi har ett team för psykisk hälsa, kurator även , BVC och MVC.
Hos oss får du trevliga kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet. Vi är en stabil arbetsgrupp som präglas av ett gott arbetsklimat. Vi har den mindre vårdcentralens fördelar såsom stark teamkänsla och korta beslutsvägar.
Vi har ett team för psykisk hälsa, kurator samt fler sköterskeledda specialistmottagningar så som diabetes-, astma/KOL-, hjärtsvikts-, hypertoni- och äldremottagning samt mottagning för kognitiv svikt. Vi har drygt 4 mil till akut- och närakutmottagningarna i Norrtälje vilket ganska ofta leder till patientmöten av mer akut karaktär.
Tiohundra har 5 vårdcentraler och 1 filialvårdcentral. Vi samverkar i kvalitets- och utvecklingsfrågor både mot sjukhuset och andra verksamheter inom bolaget
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Marie Sjöblom, enhetschef 08-12330206 Jobbnummer
9643535