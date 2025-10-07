Allmänsjuksköterskor till höstuppdrag i Karlskrona.

Klara D AB / Sjuksköterskejobb / Karlskrona
2025-10-07


Klara söker
Allmänsjuksköterskor

Ort
Karlskrona

Publiceringsdatum
2025-10-07

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdavdelning.

Kvalifikationer
Sjuksköterskeutbildning men med minst 2 års relevant yrkeserfarenhet, skall vara i närtid och med goda referenser
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Sköterska som kan arbeta lång period prioriteras men även kortare insatser är av intresse

Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande
Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.

Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Klara är tillsammans med Vardaga och Nytida en del av Ambea som är nordens största privata vårdbolag
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal med riktig tjänstepension (ITP) och sjuklön samt att vi har ansvarsförsäkring
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.
Klara är en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska

Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Besök gärna vår hemsida www.klarakompetens.se samt följ oss på Facebook och Instagram

Tillsättning
Sker löpande.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8061".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klara D AB (org.nr 556578-0847), https://www.klarakompetens.se/

Arbetsplats
Klara D Sköterska

Kontakt
Marcus Gambréus
marcus.gambreus@klarakompetens.se
+46 76 326 04 26

Jobbnummer
9545666

