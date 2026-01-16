Allmänsjuksköterska till vaccinationsmottagning 260629 - 260807
Seie AB / Sjuksköterskejobb / Årjäng Visa alla sjuksköterskejobb i Årjäng
2026-01-16
OBSERVERA ATT UPPDRAGET TILLSÄTTS LÖPANDE
Omfattning: 40 %
Arbetstid: 24 tim/vecka. Vardagar: 9.45-18.00 30 min lunchrast. Lördagar kan förekomma.
Arbetsplats: Apoteket hos vår kund
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på vaccinationsmottagning
Introduktion: Digitala utbildningar inför inskolning á 12 timmar, kräver dator
Inskolning fysiskt på mottagningen, 3 dagar á 8 timmar. Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
Erfarenhet av MittVaccin
Mycket god datorvana
Vaccinationserfarenhet
Erfarenhet av resevaccin
C1 svenska
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@seie.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AFM 260116". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
672 41 TÖCKSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
9689802