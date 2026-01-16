Allmänsjuksköterska till vaccinationsmottagning 260629 - 260807

Seie AB / Sjuksköterskejobb / Årjäng
2026-01-16


Visa alla sjuksköterskejobb i Årjäng, Eda, Arvika, Bengtsfors, Åmål eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Seie AB i Årjäng, Hedemora, Avesta eller i hela Sverige

OBSERVERA ATT UPPDRAGET TILLSÄTTS LÖPANDE
Omfattning: 40 %
Arbetstid: 24 tim/vecka. Vardagar: 9.45-18.00 30 min lunchrast. Lördagar kan förekomma.
Arbetsplats: Apoteket hos vår kund
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på vaccinationsmottagning
Introduktion: Digitala utbildningar inför inskolning á 12 timmar, kräver dator
Inskolning fysiskt på mottagningen, 3 dagar á 8 timmar.


Publiceringsdatum
2026-01-16

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
Erfarenhet av MittVaccin
Mycket god datorvana
Vaccinationserfarenhet
Erfarenhet av resevaccin
C1 svenska

Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@seie.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AFM 260116".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Seie AB (org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
672 41  TÖCKSFORS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Apoteket

Jobbnummer
9689802

Prenumerera på jobb från Seie AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Seie AB: